Meksiko sanoo karkottaneensa lähes sata keskiamerikkalaista siirtolaista

Meksikon viranomaiset sanoivat maanantaina karkottaneensa maasta lähes sata Keski-Amerikasta tullutta siirtolaista.

Sadat siirtolaiset yrittivät sunnuntaina kiivetä aitojen yli Yhdysvaltoihin lähellä Tijuanan kaupunkia Meksikossa. Moni pääsikin ensimmäisen aidan yli, mutta heidän yrittäessään kiivetä toisen, piikkien suojaaman aidan yli yhdysvaltalaiset rajavartijat torjuivat heidät kyynelkaasulla.

Yhdysvaltain viranomaiset sanoivat maanantaina, että nelisenkymmentä rajan yli päässyttä oli pidätetty sunnuntaina, kertoo BBC.

Jännitys Meksikon ja Yhdysvaltain välisellä raja-alueella on kasvanut, kun sinne on viime viikkoina saapunut lähes 7 500 siirtolaista. He ovat lähteneet Hondurasista, Salvadorista ja Guatemalasta pakoon köyhyyttä ja turvattomuutta. Joukossa on paljon perheitä, joilla on mukana pieniä lapsia.