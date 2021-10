”Menetämme vuosittain 17 miljoonaa työpäivää mielenterveyshäiriöiden vuoksi” – SDP:n Filatovin mukaan Suomella ei ole varaa lintsata mielenterveyden edistämisestä

Kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) aloite mielenterveyskeskustelusta toteutui eduskunnassa koronan vuoksi vasta tänään. Itse aloite oli tehty jo ennen koronapandemiaa. Filatov itse pitää keskustelun ajankohtaa onnistuneena. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

”Mielenterveyden vahvistaminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan, jopa YK on varoittanut mielenterveyden kriisistä koronan vuoksi. Suomella ei ole varaa lintsata mielenterveyden edistämisestä eikä mielenterveyden häiriöiden nopeasta hoidosta.” Filatov toteaa puheensa perusteella tekemässään blogikirjoituksessa.

Suomen hyvinvointimalliedellyttää korkeaa työllisyyttä. Se ei Filatovin mukaan kestä heikentyneen mielenterveyden yhteiskunnallisia vaikutuksia.

”OECD arvioi jo vuonna 2018, että heikentyneen mielenterveyden vuosikustannukset Suomelle ovat 11 miljardia euroa eli yli viisi prosenttia BKT:sta. Marinin hallituksen hyväksymä mielenterveysstrategia on tärkeä avaus. Nyt ensimmäistä kertaa mielenterveys tunnustetaan laajana yhteiskunnallisena asiana.”

”Strategian tehokas toimeenpano ei saa unohtua koronan jälkihoidossa. Päinvastoin strategian toimeenpano on oleellinen osa jälleenrakennusta.” Filatov totesi puheessaan eduskunnassa.

Filatovin mukaan työikäisen väestön hyvä mielenterveys vahvistaa talouskasvua. Se on edellytys monille työelämässä vaadittaville ominaisuuksille, kuten mukautumiskyvylle, uuden oppimiselle, luovuudelle, ongelmanratkaisulle ja vuorovaikutustaidoille.

”Mielenterveyttä vahvistavilla toimilla voidaan saada jopa 9500 työllistä vuodessa. Mielenterveyden häiriöt on suurin syy työkyvyttömyyseläkkeille.”

Jos mielenterveyssyistä johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä vähentyisi, työllisyysaste nousisi ja BKT vahvistuisi.

”Menetämme vuosittain 17 miljoonaa työpäivää mielenterveyshäiriöiden vuoksi. Sairauslomapäivien määrä on kasvanut vuodesta 2016 vuoteen 2019 yli 40 prosenttia! Meillä ei ole varaa menettää nykyisellä tahdilla ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle tai pitkille sairauslomille.”

”Mielenterveydessä ei ole kyse vain taloudesta, vaan ennen muuta kyseessä on suuri inhimillinen ja kansanterveydellinen haaste.” Filatov muistuttaa.

Hän toteaa, että on tärkeää huolehtia myös työelämän ulkopuolella olevien mielenterveydestä kuten lapsista ja nuorista, joille koronaepidemia on ollut vaikeaa aikaa.

”Uusimman kouluterveyskyselyn mukaan noin neljä viidestä vastaajasta on tyytyväinen elämäänsä, mutta tyytyväisyys on laskenut aiemmasta. Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta on kokenut joka kolmas yläkoulussa tai toisella asteella opiskeleva tyttö. Pojista kymmenisen prosenttia.”

Yksinäisyys on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä.

”Korkeakouluopiskelijoista 70 prosenttia kokee, että opiskelu on vaikeutunut koronaepidemian aikana. Korona on lisännyt mielenterveyden oireilua ja kasvattanut eriytymistä hyvin pärjäävien opiskelijoiden ja huonommin selviytyvien välillä.”

Filatovin mukaan aikuisiän mielenterveyden häiriöista noin puolet syntyy jo ennen 14 vuoden ikää. 3/4 ennen 25 ikävuotta.

”Psykososiaalinen hoitovelka ei poistu, vaikka sata prosenttia kansasta olisi rokotettu, talous kasvaisi vauhdilla ja työllisyys paranisi.”

Jo ennen koronakriisiä vain puolet mielenterveyden häiriötä sairastavista sai Filatovin mukaan tarvitsemaansa hoitoa.