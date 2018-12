”Menettelyllä on aiheutettu yhdelle ihmiselle aikamoisia seurauksia” – Yli 30 syytteeseen papin kunnianloukkauksesta

Yli 30 ihmistä joutuu oikeuteen helsinkiläispappi Marjaana Toiviaisen kohtelusta. Syyttäjä on nostanut Helsingin käräjillä reilut kolmekymmentä syytettä epäillyistä kunnianloukkauksista ja yhdestä laittomasta uhkauksesta, kerrotaan STT:lle Helsingin käräjäoikeudesta.

Syytteiden sisältö ei ole vielä julkinen, mutta jutussa tehdyt syyttämättäjättämispäätökset ovat. Niiden mukaan Toiviainen joutui keväällä 2017 laajan epäasiallisen, osin uhkaavan ja loukkaavan kirjoittelun kohteeksi.

– Kirjoitukset ovat pääosin liittyneet samaan aikaan käytyyn maahanmuutto- ja turvapaikka-aiheiseen yleiseen keskusteluun sekä Toiviaisen aktiiviseen rooliin sen yhteydessä, eräässä päätöksessä sanotaan.

Toiviainen on tunnettu maahanmuuttajien puolestapuhujana, ja hän on muun muassa vastustanut turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia. Hänen toimintansa on herättänyt laajaa huomiota. Toiviaisen toiminnasta pakkopalautusten vastustamiseksi on esimerkiksi kanneltu tuomiokapitulille kymmeniä kertoja.

MV-julkaisun keskustelupalstalla julkaistua tekstiä koskevassa syyttämättäjättämispäätöksessä todetaan muun muassa, että Toiviaisen toimenkuvaan on kuulunut turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotouttamisen tukeminen.

Syyttäjä Juho-Mikko Hämäläinen on tehnyt jutussa kasan syyttämättäjättämispäätöksiä siltä osin, kun arvostelu on kohdistunut Toiviaisen tehtävään pappina. Kunnianloukkauksena kun ei laissa pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn muun muassa julkisessa virassa tai tehtävässä.

Merkittävä määrä yksittäisiä tekoja

Hämäläinen ei voi kommentoida nostettujen syytteiden sisältöä vielä tarkemmin, mutta suostuu kommentoimaan nostettuja syytteitä yleisellä tasolla.

– Sen verran voin sanoa, että kyse on näissä sellaisesta arvostelusta, joka ei liity millään tavalla Toiviaisen toimintaan pappina, vaan suoraan hänen henkilöönsä.

Hänen mukaansa juttukokonaisuudessa on merkittävä määrä yksittäisiä tekoja, jotka kohdistuvat yhteen ihmiseen. Kokonaisuus muodostuu useasta ei niin poikkeavasta teosta.

– Mutta toiminnan laajuus huomioon ottaen koko menettelyllä on aiheutettu yhdelle ihmiselle aikamoisia seurauksia.

Hämäläisen mukaan jutussa ei kuitenkaan näyttäisi olevan kyse ohjatusta kampanjasta.

– Jostain syystä jonkun henkilön toiminta alkaa herättää huomiota ja vetää puoleensa negatiivista kirjoittelua, joka alkaa ruokkia itse itseään, Hämäläinen sanoo.

Kunnianloukkauksesta voidaan tuomita lain mukaan sakkoja. Juttua puidaan oikeudessa aikaisintaan ensi keväänä.

