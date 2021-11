Mercedes-kaksikko kärjessä Qatarissa – Bottas tavoittelee paalupaikkaa

MM-sarjaa 14 pisteen erolla Hamiltoniin johtava Red Bull -tallin hollantilaiskuljettaja Max Verstappen oli kolmanneksi nopein ennen AlphaTaurin Pierre Gaslya ja meksikolaista tallitoveriaan Sergio Pereziä.

Kimi Räikkönen paimensi Alfa Romeonsa 16:nneksi parhaaseen kierrosaikaan lähes kahden sekunnin päässä kärjestä.

Bottas ajoi parhaan kierrosajan myös Qatarin gp:n ensimmäisenä harjoituspäivänä perjantaina. Hän on ollut edellisten kilpailuiden aika-ajoissa huippuvireessä ja tavoittelee tänään kolmatta peräkkäistä paalupaikkaa.

MM-sarjan neljästä viime kilpailusta Bottaksella on neljä paalupaikkaa, mutta hän on voittanut tällä kaudella vain Turkin gp:n 10. lokakuuta. Hän on MM-pisteissä Verstappenin ja Hamiltonin jälkeen kolmantena yli sadan pisteen päässä kärkikaksikosta.

Perez on sarjassa neljäntenä 25 pisteen päässä Bottaksesta.

Qatarin gp:n aika-ajo alkaa kello 16 Suomen aikaa.