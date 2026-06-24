Meri-Porin hiilivoimala puretaan lopullisesti – huoltovarmuuskäyttökin päättyy

Energiayhtiö Fortum kertoo sulkevansa ja purkavansa Meri-Porin hiilivoimalan Porissa. Vuonna 1994 käynnistynyt voimala oli Suomen viimeinen pelkkää sähköä tuottava kivihiililauhdelaitos, ja sitä oli pidetty varalla kriisiolojen energiatarpeita varten. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Voimala suljetaan lopullisesti ensi vuoden maaliskuun alussa. Se on ollut maaliskuusta 2024 alkaen varattuna reservilaitokseksi Huoltovarmuuskeskukselle, mutta sopimus keskuksen kanssa päättyy tämän vuoden lopussa. Pikkuhiljaa vanheneva laitos ei enää Fortumin mukaan sovellu edes hätävarakäyttöön.

Fortumin mukaan Huoltovarmuuskeskus aikoo vastedes hankkia kriisiajan varasähkötuotantonsa jostain muualta. Meri-Porin hiilivoimalaitos ei ole ylläpito- ja koekäyttöjä lukuun ottamatta tuottanut enää sähköä valtakunnanverkkoon.

Fortum aikoo kuitenkin panna voimalan vanhoine hiilivarastoineen vielä hetkeksi sähkömarkkinoille tammi-helmikuussa ennen sen sulkemista. Voimalaa pyörittää ulkopuolinen yritys, eikä siellä ole ollut enää Fortumin omaa henkilökuntaa.

SULKEMISPÄÄTÖS johtuu Fortumin mukaan siitä, että yhtiö haluaa luopua kaikesta kivihiileen perustuvasta lämmön- ja sähköntuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä.

Suurten kaupunkien energiayhtiöillä vielä jäljellä olleet isot hiilivoimalatkin suljettiin jo viime vuonna, etuajassa. Suomi on kieltänyt hiilivoiman käytön vuoden 2029 alusta alkaen.

Fortum kertoo tiedotteessaan säilyttävänsä silti alueen suuret voimalinjat, koska voimala-alueelle voidaan kehittää jotain uutta energiateollisuutta yhdessä Porin kaupungin kanssa.