Merkel: Saksa aloittaa 12-15-vuotiaiden lasten koronarokotukset

Saksa aloittaa 12–15-vuotiaiden lasten koronarokotukset 7. kesäkuuta, liittokansleri Angela Merkel kertoo.

Euroopan lääkeviraston (EMA) odotetaan antavan Pfizerin ja Biontechin rokotteelle käyttöluvan tuossa ikäryhmässä perjantaina. Tällä hetkellä rokote on hyväksytty käyttöön yli 16-vuotiaille. Saksan viranomaiset ovat arvioineet, että rokotetta suositellaan vain lapsille, jotka kuuluvat perussairauksien takia riskiryhmiin.

Merkel viestitti vanhemmille, että lasten rokottaminen ei ole pakollista eikä rokote ole edellytys kouluun tai lomamatkoille pääsemiselle.

Liittokansleri huomautti, että rokotusaikoja ei ole heti riittävästi kaikille lapsille. Tarkoituksena on, että kaikki halukkaat saisivat vähintään yhden rokoteannoksen elokuun loppuun mennessä eli ennen uuden kouluvuoden alkua.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa on jo aiemmin aloitettu 12–15-vuotiaiden rokottaminen.

Lasten rokottamista on pidetty tärkeänä laumasuojan saavuttamisen kannalta, sillä vaikka koronavirustartunta harvemmin aiheuttaa lapsissa vakavia oireita, lapset voivat kuitenkin tartuttaa virusta muihin.

Toisaalta jotkut asiantuntijat ovat kehottaneet olemaan kiirehtimättä lasten rokottamisessa, sillä rokotteita on edelleen käytössä rajallisesti ja lasten riski sairastua vakavasti on vähäinen.

Rokottaminen alkoi Saksassa verkkaisesti, mutta tahti on kiihtynyt huomattavasti viime viikkoina. Saksassa yli 40 prosenttia aikuisista on nyt saanut ensimmäisen rokoteannoksen, ja 15 prosenttia on saanut molemmat annokset.