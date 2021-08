Messi: ”Luulen, että olen nyt ihanteellisessa paikassa”

Ranskalaisen jalkapallojätti PSG:n kanssa kahden vuoden sopimuksen tehnyt Lionel Messi kertoi unelmoivansa Mestarien liigan voittamisesta uudessa seurassaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Argentiinalainen lajin supertähti teki sopimuksen PSG:n kanssa myöhään tiistai-iltana ja puhui pariisilaismedian edessä keskiviikkona aamupäivällä.

– Olen sanonut, että unelmani on voittaa vielä yksi Mestarien liigan pokaali. Luulen, että olen nyt ihanteellisessa paikassa, jotta minulla on mahdollisuus tehdä se, Messi sanoi.

Messi, 34, on voittanut urallaan neljä Mestarien liigan pystiä pitkäaikaisen seuransa Barcelonan kanssa. 13-vuotiaasta lähtien Barcelonaa edustanut argentiinalaishyökkääjä joutui jättämään katalonialaisseuran Espanjan liigan taloussääntöjen takia.

Qatarilaisomisteisessa PSG:ssä Messi tienaa vuodessa noin 35 miljoonaa euroa. PSG ei ole kyennyt voittamaan Mestarien liigaa, vaikka se on panostanut edustusjoukkueeseensa valtavan määrän rahaa.

Ranskalaisseuran kannattajat ovat olleet viime päivinä malttamattomina uuden tähtipelaajansa saapumisesta, mutta Messin PSG-debyyttiä saatetaan joutua odottamaan vielä tovi. Messin harjoitustuntuma on jäänyt vähäiseksi kuukausi sitten pelatun Copa American loppuottelun jälkeen, joten argentiinalaistähti ei todennäköisesti pelaa vielä lauantaina Ranskan liigan ottelussa Strasbourgia vastaan.

PSG:n puheenjohtaja Nasser Al-Khelaifi torppasi keskiviikon lehdistötilaisuudessa huhut, joiden mukaan joukkueen toinen hyökkääjätähti Kylian Mbappe jättäisi seuran lähitulevaisuudessa. Ranskalaiskomeetta Mbappe, 22, pelaa PSG:ssä nyt sopimuksensa viimeistä kautta.

– Kylian on pariisilainen, ja hän on sanonut haluavansa kilpailullisen joukkueen. Nyt yksikään muu joukkue ei ole yhtä kilpailullinen kuin me olemme. Hänellä ei ole mitään muuta syytä kuin pysyä täällä, Al-Khelaifi painotti.

Messi muodostanee Pariisissa pelätyn hyökkäystrion Mbappen ja Neymarin kanssa. Brasilialaisen Neymarin PSG-sopimus kantaa vuoteen 2025 saakka.