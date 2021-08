Messi purskahti itkuun – ”En ole koskaan valehdellut, olen aina ollut rehellinen”

Kyynelehtivä Lionel Messi vahvisti Barcelonassa pitämässään mediatilaisuudessa jättävänsä jalkapallojoukkue FC Barcelonan 21 kauden jälkeen, mutta hän ei kertonut, missä hänen uransa jatkuu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ranskalainen urheilulehti L’Equipe uutisoi, että Messiä odotettiin Pariisiin sunnuntain aikana, ja että hänelle olisi luvassa PSG:ssä kolmen vuoden sopimus, jonka nettopalkka on 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Messiltä kysyttiin mediatilaisuudessa siirtymisestä PSG:hen.

– Se on yksi mahdollisuus muiden joukossa. Olen saanut paljon tarjouksia. Tällä hetkellä mikään ei ole varmaa, Messi vastasi.

Messiltä kysyttiin, onko tämä hänen jalkapalloilijan uransa vaikein hetki.

– Kyllä, epäilemättä. Kyllä. Minulla on ollut paljon vaikeita hetkiä, tappioita. Mutta lopulta se, että en enää harjoittele, en enää tallaa nurmikkoa….se on loppu täällä, se on vaikein hetki, Messi vastasi.

– Olen erittäin surullinen, koska en olisi halunnut jättää tätä seuraa. Tämä on seura jota rakastan. En ole koskaan valehdellut, olen aina ollut rehellinen. Halusin lähteä viime vuonna ja jäädä tänä vuonna, Messi kertoi.

”Paljon muistoja”

34-vuotiaan argentiinalaisen sopimus päättyi kesäkuussa, ja hän sanoi odottavansa uuteen seuraan siirtymisestä vaikeaa.

– Siitä tulee vaikea muutos minulle ja perheelleni, kaupungin ja joukkueen vaihtaminen, mutta kyllä se sujuu. On mentävä eteenpäin, Messi sanoi.

Jatkosopimuksen tekeminen Messin kanssa olisi ollut Barcelonalle taloudellisesti liian raskasta, seuran puheenjohtaja Joan Laporta kertoi perjantaina. Espanjan pääsarjan La Ligan taloudelliset säännöt rajoittavat rajusti velkaantuneen Barcelonan liikkumatilaa, ja seuran palkkakaton arvioidaan olevan alkavalla kaudella alle 200 miljoonaa euroa.

Messi oli alkukesän ajan uskonut tekevänsä jatkosopimuksen Barcelonaan.

– Niin Laporta sanoi minulle viime hetkiin asti. Mutta liigan takia sitä ei voitu tehdä. Enempää en voi teille sanoa, Messi sanoi.

Messi teki Barcelonalle yhteensä 672 maalia 778 ottelussa. Messiltä kysyttiin, millaisen perinnön hän jättää Barcelonaan.

– Kuten jo sanoin, olen aina kunnioittanut FC Barcelonaa ja sitoutunut joukkueeseen. Olen oppinut häviöistä. Kun olemme voittaneet mestaruuksia, olen juhlinut perheeni ja ystävieni kanssa. Totuus on, että minulla on paljon muistoja ja ne ovat erittäin hyviä, Messi vastasi.