Mestarinyrkkeilijä tarttui aseeseen – Klitshko: ”Olen valmis taisteluun Ukrainan puolesta”

Kiovan pormestari, entinen nyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestari Vitali Klitshko tarttuu aseisiin ja puolustaa maata Venäjän hyökkäystä vastaan Ukrainassa. Brittilehti Guardianin mukaan hän aikoo taistella veljensä Vladimirin kanssa ”verisessä sodassa”.

Guardian siteeraa Klitshkon haastattelua ITV-televisiokanavan aamuohjelmassa. Siinä Klitshko kertoi olevansa valmis taisteluun.

- Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa, 50-vuotias pormestari sanoi.

Vitali Klitshko on toiminut Kiovan pormestarina vuodesta 2014.

Demokratia on hauras. Se ei pysty puolustamaan itseään, vaan ihmisten on sitä puolustettava

Klitshkon mukaan Kiova on vakavasti uhattuna, ja tärkeintä on toimia yhdessä poliisin ja sotilaiden kanssa niin, että kaupungin infrastuktuuri pysyy kunnossa. Kansalaisten on saatava sähköä, kaasua ja puhdasta vettä.

Klitshko uskoo, että ukrainalaiset siviilit ovat valmiita puolustamaan Kiovaa yhtä lailla kuin sotilaat.

- Uskon Ukrainaan, kotimaahani ja sen ihmisiin, Vitali Klitshko sanoi.

Hänen veljensä, niin ikään ammattinyrkkeilijänä mestariksi yltänyt Vladimir Klitshko liittyi reservistä Ukrainan armeijaan aiemmin helmikuussa.

- Ukrainalaiset ovat pitäneet venäläisiä veljinään. Ihmiset eivät halunneet tätä sotaa, mutta demokratia on hauras. Se ei pysty puolustamaan itseään, vaan ihmisten on sitä puolustettava, Vladimir Klitshko kommentoi.