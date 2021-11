Mestarivalmentaja palaa Valioliigaan

Jalkapallon Englannin Valioliigan Tottenhamin uusi päävalmentaja on italialainen Antonio Conte, seura kertoi tiistaina. Conte korvaa portugalilaisen Nuno Espirito Santon, joka sai potkut maanantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Conte, 52, on valmentanut Valioliigassa aiemmin Chelseaa, jonka hän valmensi mestaruuteen kaudella 2016-17. Conte sai lähtöpassit Chelseasta 2018 ja hänet pestattiin italialaisseura Interiin, jonka hän luotsasi viime kaudella seuran ensimmäiseen Italian mestaruuteen 11 vuoteen. Conte jätti kuitenkin Interin kauden päätyttyä.

- Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa Antonio Conten nimityksestä päävalmentajaksemme kesään 2023 ulottuvalla sopimuksella, jossa on jatko-optio. Antonio on voittanut titteleitä (Italian) Serie A:ssa, Valioliigassa ja hän on myös valmentanut Italian maajoukkuetta, Tottenham kertoi tiedotteessa.

Tottenham on sarjassa kahdeksantena voitettuaan vain kaksi seitsemästä viime liigapelistään. Eroa kärkijoukkue Chelseaan on kymmenen pistettä.