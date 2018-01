Metropolipolitiikkaa tarvitaan

Helsingin kaupungin valtuustossa syyskuussa hyväksytyssä kaupunkistrategiassa asetetaan päätavoitteeksi olla maailman toimivin kaupunki. Toimivuus tarkoittaa hyvän elämän mahdollisuuksia kaupungissa asuville ja sujuvaa töihin tuloa tai vapaa-ajan viettoa kaupunkiin muualta tuleville.

Asukkaiden kannalta toimivassa kaupungissa oleellista on erilaiset elämäntilanteet huomioiva, hyvin saatavilla oleva palvelujärjestelmä. Nykyajan ihminen on liikkuva ihminen. Töihin, palvelupisteisiin, oppilaitoksiin ja kulttuuritapahtumiin on päästävä jouhevasti ja kohtuullisin kustannuksin. Helsinki on maan suurin kaupunki, pääkaupunkiseudun ja koko Suomen pääkeskus. Toimivan joukkoliikennejärjestelmän ylläpito ja kehittäminen on kaupungin elinvoiman edellytys.

Uudet kaupunginosat vahvasti joukkoliikenteen piiriin

Helsingissä on käynnissä mittava uusien alueiden suunnittelu ja rakentaminen. Kaikki uudet alueet on ihmisten elämän sujumisen ja liikenteen haitallisten päästöjen vähentämiseksi suunniteltava joukkoliikenne silmällä pitäen.

Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa hyvin palvelevaa raideliikennettä jo toteutetaan.

Pasilan valtava työpaikkakeskittymä ja uusi asuinrakentaminen edellyttää toimivia poikittaisyhteyksiä itään ja länteen. Lähijunaliikenteen Pasilasta Töölön, keskustan ja Hakaniemen kautta takaisin Pasilaan kierrättävä Pisararata-hanke on toteutettava. Pasilasta Kalasatamaan kulkeva raitiovaunuyhteys on saatava mahdollisimman pian.

Länsimetron Matinkylän ja Kivenlahden välisen osuuden valmistuttua on perusteltua jatkaa metroa itään, Östersundomiin. Jos vahvaa joukkoliikenteen runkolinjaa ei oteta Östersundomin alueen rakentamisen lähtökohdaksi, on vaarana henkilöautoliikenteeseen perustuvan hajanaisen pientaloalueen synty.

Malmin lentokentän aluetta suunnitellessa katuverkko ja rakennuskanta on mahdollista suunnitella tukemaan erinomaisia julkisia liikenneyhteyksiä.

Hyvää joukkoliikennepalvelua kaiken aikaa kaikkialle

Helsingin seudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja palveluista vastaa yhdeksän kunnan kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne (HSL). Porvarihallituksen kyseenalainen maakuntahanke ei saa heikentää seudun kuntien hallitseman, hyvin toimivan joukkoliikenteen osaajan HSL:n asemaa.

HSL järjestää toimialueellaan maan parhaat ja jatkuvasti kehittyvät joukko-liikenteen palvelut. 700 miljoonan euron kustannuksista puolet kuitataan lipputuloilla toisen puolen tullessa jäsenkunnilta. Valtio antaa tukea vain alle prosentin HSL:n menoista. Muissa pohjoismaissa valtio maksaa pääosan kaupunkiseutujen joukkoliikenteen investoinneista.

Hyvän joukkoliikenteen palvelun on oltava kohtuuhintaista. Nykyajan kaupunkielämä edellyttää liikkumista ympäri vuorokauden. Esimerkiksi kauppojen vapaa aukioloaika edellyttää työmatkojen mahdollistamista myös perinteisten aamun ja iltapäivän ruuhkien ulkopuolella.

Matkalippujen hintojen nousu on pidettävä ihmisten ansiotason nousua hitaampana joukkoliikenteen käytön vetovoiman lisäämiseksi. HSL on tehnyt hyviä avauksia laskemalla mobiililippujen hintaa ja poistamalla ylimääräisen yötaksan. Mobiilimaksaminen tulee olemaan tulevaisuuden kustannustehokas järjestely ja sen käyttöä on hyvä palkita.

Hyvä palvelutaso edellyttää kuitenkin perinteisten maksutapojen säilyttämistä. Keskeisimmillä matkailijoiden käyttämillä asema-alueilla tulee olla automaattien lisäksi perinteisiä lipunmyyntipisteitä. Kenties myös raitiovaunujen lipunmyynti olisi pitänyt säilyttää. Helsingissä vierailevilla ei ole matkakorttia, eikä heiltä voi edellyttää mobiilimaksamiseen perehtymistä.

Helsingin sosialidemokraatit ovat olleet vuosikymmeniä joukkoliikenteen kehittämisen edistäjiä. Esimerkkejä ovat mm. vahva toiminta metron rakentamisen puolesta ja pääkaupunkiseudun yhteisen lippujärjestelmän luomisessa.

Hyvä Helsinki tarvitsee asukkaita ja vierailijoita kaiken aikaa palvelevaa joukkoliikennettä.