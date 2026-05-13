Työmarkkinat
13.5.2026 07:46 ・ Päivitetty: 13.5.2026 08:02
Metsä Wood: Muutosneuvottelut – 100 työpaikkaa vaakalaudalla
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa alustavan arvion mukaan enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin.
Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa.
Yhtiön mukaan muutosneuvottelujen tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan liiketoiminta-alueen tulos on painunut tappiolliseksi.
- Rakentamisen aktiviteetti Euroopassa on alkuvuonna edelleen heikentynyt ja elpymisen arvioidaan viivästyvän ja olevan hidasta, mikä heikentää markkinanäkymiä, Noponen sanoo tiedotteessa.
Hänen mukaansa yhtiön toimintaa on arvioitava nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi.
Metsä Wood työllistää noin 1 600 ihmistä.
Sen tuotteita ovat muun muassa koivu- ja havuvanerit sekä sahatavaran jatkojalosteet. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 0,5 miljardia euroa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.