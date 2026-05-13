Metsä Wood: Muutosneuvottelut – 100 työpaikkaa vaakalaudalla

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa alustavan arvion mukaan enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa.

Yhtiön mukaan muutosneuvottelujen tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan liiketoiminta-alueen tulos on painunut tappiolliseksi.

- Rakentamisen aktiviteetti Euroopassa on alkuvuonna edelleen heikentynyt ja elpymisen arvioidaan viivästyvän ja olevan hidasta, mikä heikentää markkinanäkymiä, Noponen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa yhtiön toimintaa on arvioitava nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi.

Metsä Wood työllistää noin 1 600 ihmistä.

Sen tuotteita ovat muun muassa koivu- ja havuvanerit sekä sahatavaran jatkojalosteet. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 0,5 miljardia euroa.