Talous
6.10.2025 11:24 ・ Päivitetty: 6.10.2025 11:24
Metsäteollisuuden synkät uutiset jatkuvat: Sappi ajaa alas paperikoneen Kirkniemen tehtaalla
Metsäyhtiö Sappi Europe ajaa muutosneuvottelujen päätteeksi alas paperikoneen Lohjan Kirkniemen tehtaalla.
Paperikone 2:n sulkeminen johtaa 93 tehtävän vähennykseen, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Osa vähennyksistä voidaan toteuttaa eläkejärjestelyillä.
Sulkemisen myötä päällystetyn aikakauslehtipaperin vuosituotantokapasiteetti vähenee 175 000 tonnilla. Kirkniemen tehtaan kaksi muuta paperikonetta pysyvät käytössä.
