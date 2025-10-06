Palkittu politiikan aikakauslehti.
6.10.2025 11:24 ・ Päivitetty: 6.10.2025 11:24

Metsäteollisuuden synkät uutiset jatkuvat: Sappi ajaa alas paperikoneen Kirkniemen tehtaalla

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Metsäyhtiö Sappi Europe ajaa muutosneuvottelujen päätteeksi alas paperikoneen Lohjan Kirkniemen tehtaalla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Paperikone 2:n sulkeminen johtaa 93 tehtävän vähennykseen, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Osa vähennyksistä voidaan toteuttaa eläkejärjestelyillä.

Sulkemisen myötä päällystetyn aikakauslehtipaperin vuosituotantokapasiteetti vähenee 175  000 tonnilla. Kirkniemen tehtaan kaksi muuta paperikonetta pysyvät käytössä.

