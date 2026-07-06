Talous
6.7.2026 16:32 ・ Päivitetty: 6.7.2026 16:32
Microsoft jakaa jättipotkuja – yhtiö siivoaa pelibisnestään
Microsoft ilmoittaa leikkaavansa noin 4 800 työpaikkaa, mikä vastaa noin kahta prosenttia yrityksen koko maailmanlaajuisesta työvoimasta.
Microsoftin mukaan kyseessä on sen videopeliosaston Xboxin uudelleenmuovaus. Seurauksena voi olla jopa 3 200 pelialan työpaikan katoaminen. Microsoft aikoo joko irrottaa yhtiöstä tai myydä neljä pelistudiota, minkä lisäksi viidennen kohtaloa arvioidaan.
Xboxin toimitusjohtajan Asha Sharman mukaan 1 600 työntekijää irtisanotaan oitis ja loput ensi vuoden aikana.
Microsoft ilmoitti viime viikolla tekevänsä 2,5 miljardin dollarin investoinnit tekoälyn kehittämiseen. Microsoftin varatoimitusjohtajan Amy Colemanin mukaan nyt leikkauspöydälle joutuneita työpaikkoja ei kuitenkaan aiota korvata tekoälyllä.
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