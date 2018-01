Mielipide: Soinin on aika kertoa kantansa

Suomen ulkoministeri Timo Soini kehui kuinka ”Suomi ja Turkki jakavat samat demokraattiset arvot”. Turkissa kurdina oleminen on rikos ja kaikki maan hallituksen aggressiot kohdistuvat kurdeihin .

Turkki on aloittanut täydellä voimalla hyökkäyksenkurdikaupunki Afriniin Syyriassa. Turkki on tehnyt eilisestä lähtien yli 150 pommitusta käyttäen Afrinissa F16- hävittäjiä sekä tykkitulta.

Naton toiseksi suurin armeijan omaava Turkki ei näytä kunnioittavan sotilasliiton arvoja tai sitten Nato on juuri tämänkaltainen liittouma. Montako kansanmurhaa Turkki saa tehdä, ennen kuin maailma herää?

Juha Sipilän, Timo Soinin ja Jussi Niinistön Lähi-idän politiikka on ollut täysin vastuutonta. Missä ovat heidän kannanottonsa?

Eivätkö he ymmärrä, että myös he ovat vastuussa tästä. Ymmärtääkö ulkoministeri Soini Turkin arvot? Nyt on korkea aika tulla ulos ja kertoa mitä asiasta ajattelee! Vai onko ulkoministeri vieläkin sitä mieltä, että ”Suomi ja Turkki jakavat samat demokraattiset arvot”?

Vaadin tässä ja nyt Timo Soinilta, että hän ottaa kantaa Turkin hyökkäykseen kurdeja vastaan. Naton jäsenenä Turkki ei voi jatkaa näin! Viattomien ihmisten tappaminen on pysäytettävä!