”Mielivaltaista uuskieltä” – Vihreiden Niinistö: Tällainen politiikka pitää haastaa täysillä

Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö ilahtui Senaatintorille kokoontuneen #ääni työttömälle -mielenilmauksen runsaasta osanotosta.

– Olen iloinen, että täällä on paljon väkeä, joka kokee solidaarisuutta työttömiä kohtaan. Se, että ay-liike on aktiivisesti puolustamassa työttömien oikeuksia on erittäin hienoa asia. Uskon, että suomalaisten enemmistö antaa tukensa tälle linjalle, Niinistö sanoi.

Hän kaipasi suomalaiseen työvoimapolitiikkaan kepin sijaan enemmän porkkanaa.

– Työttömiä pitäisi nostaa työelämään parantamalla palveluita ja helpottamalla työnsaantia eikä tällaisella täysin mielivaltaisella raipalla.

”On tärkeää, että puolueet osallistuvat keskusteluun ja antavat sille tukea.”

Mielenosoituksen arvostelijoita Niinistö muistutti, ettei tapahtuma ollut oppositiopuolueista vaan kansalaisista ja ay-liikkeestä lähtöisin.

– Me olemme täällä tukemassa. Kun kansalaisyhteiskunnasta nousee esille epäreiluuden kokemuksia, on tärkeää, että puolueet osallistuvat keskusteluun ja antavat sille tukea.

Niinistön mukaan opposition tekee tehtävänsä, kun se tarjoaa vaihtoehtoa maan suunnalle.

– Hallituksen politiikka on eriarvoistavaa. Köyhiltä leikataan ja rikkaille annetaan veronkevennyksiä. Perusturvan leikkauksia kutsutaan täysin mielivaltaisella uuskielellä. Aktiivimallihan ei aktivoi työtöntä vaan lannistaa ja nöyryyttää häntä.

– Tällainen politiikka pitää haastaa täysillä. Sille pitää tarjota vaihtoehto.