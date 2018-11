Mies ajoi pakettiautolla päin kalliota ja kuoli Etelä-Savossa

Etelä-Savon Kangasniemellä 44-vuotias mies on kuollut vakavassa liikenneonnettomuudessa, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Pakettiautoa kuljettaneen miehen ajoneuvo suistui tieltä ja törmäsi kallioleikkaukseen noin varttia yli kymmenen aamupäivällä.

Kuljettaja oli paikallisia, eikä pakettiauton kyydissä ollut muita ihmisiä. Onnettomuus sattui valtatiellä 13 Jokelan kohdalla.

Poliisi on aloittanut tapahtuneen tutkinnan. Kolarin vuoksi tie on tapahtumapaikan kohdalta suljettu liikenteeltä iltapäivällä noin puoli kahteen asti. Henkilöautoille on järjestetty kiertotie Seppäläntien kautta, kertoo poliisi.