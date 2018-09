”Mies joka lupaili kotiaan sotaa pakeneville, kertoo virheellisiä faktoja” – Apulaiskaupunginjohtaja Razmyar kommentoi pääministeri Sipilän väitteitä

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Nasima Razmyar (sd.) pitää pääministeri Juha Sipilän (kesk.) pakolaisuutta koskevaa lausuntoa Ylen lauantain Ykkösaamussa surullisena.

Sipilä kommentoi Ylellä Saksan mielenosoituksia ja totesi, että ihmisiä pitäisi auttaa lähempänä kriisialueita, paremmissa olosuhteissa.

– Nythän tämän tilanteen teki vaikeaksi se, että suurin osa näistä liikkeellä olijoista oli taloudellisten syiden takia. Ei sen takia, että he pakenisivat sotaa tai henkilökohtaista vainoa. Se on tämän epäjärjestyksen aiheuttanut Euroopassa, pääministeri totesi Ykkösaamussa.

Tilastojen mukaan EU-maissa turvapaikkapäätöksiä tehneet viranomaiset ovat olleet Sipilän kanssa eri mieltä pakolaisuuden syistä. Valtaosa EU-maissa tehdyistä turvapaikkapäätöksistä oli myönteisiä pakolaiskriisiä seuranneena vuonna 2016.

Razmyarin mukaan Sipilän faktat ovat vääriä.

– On surullista lukea, että mies joka aluksi lupaili kotiaan sotaa pakeneville, kertookin nyt virheelliseen faktaan perustuvia näkemyksiään pakolaisuudesta. Johtajilla on valta ja vastuu rakentaa ja lujittaa luottamusta, epäilyä ja eripuraa on jo yllin kyllin maailmassa, Razmyar kirjoittaa Twitterissä.

Sipilän lausuntoa kommentoi myös professori Hannu Juusola, joka kutsuu sitä populistiseksi.

– Kovia väitteitä pääministeriltä. Ikävää kuinka populistiset kannanotot leviävät suomalaisessakin yhteiskunnassa, Juusola kirjoittaa.