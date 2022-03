Miesten ja naisten eläke-erot vaihtelevat huimasti alueittain – keskieläke pysyi lähes ennallaan

Määrä on noin 20 euroa enemmän kuin vuonna 2020.

Eläketurvakeskuksen mukaan sukupuolten välinen eläke-ero pysyi ennallaan edellisvuodesta, ja naisten keskieläke (1 601 euroa) oli edelleen viidenneksen pienempi kuin miesten (2 006 euroa).

Sukupuolten välisiä eläke-eroja tarkasteltiin nyt ensimmäistä kertaa myös alueittain. Ero korostuu etenkin Etelä-Suomen hyvätuloisissa kunnissa.

Suurin ero naisten ja miesten eläketason välillä on Kauniaisissa, jossa naisen eläke – 2 332 euroa kuussa – on vain noin puolet miehen eläkkeestä, joka on 4 320 euroa kuussa. Lisäksi ero korostuu Espoossa ja Ahvenanmaan muutamassa kunnassa, Eläketurvakeskus kertoo.