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Urheilu

10.6.2026 08:17 ・ Päivitetty: 10.6.2026 08:17

Miesten jalkapallon MM-kisat alkavat epävakaassa ilmapiirissä – Iran mukana Yhdysvaltain isännöimässä turnauksessa

AFP / LEHTIKUVA
Argentiinan konkaritähti Lionel Messi on yksi MM-turnauksen seuratuimmista pelaajista.

Torstaina alkavasta miesten MM-turnauksesta odotetaan jalkapallon suurmaiden näytöstä. Poliittinen tilanne luo turnaukseen oman jännitteensä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Monien vedonlyöntitoimistojen listoilla isoimmat mestarisuosikit ovat Ranska, Espanja sekä Englanti, joiden perässä tulevat muun muassa Brasilia, Argentiina ja Portugali.

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavat MM-kisat ovat monelle suurpelaajalle hyvin todennäköisesti viimeiset arvokisat. Heihin kuuluvat Portugalin Cristiano Ronaldo, Argentiinan Lionel Messi, Brasilian Neymar, Saksan Manuel Neuer ja Kroatian Luka Modric.

Esimerkiksi Italian tähtimaalivahti Gianluigi Donnarumma sekä Puolan hyökkääjäsuuruus Robert Lewandowski eivät ole mukana, koska heidän maansa karsiutuivat lopputurnauksesta. Huippunimiä puuttuu myös loukkaantumisten takia.

RANSKAN vastustajissa kauhua herättänee etenkin hyökkäyspää, jossa ovat muun muassa Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ja Michael Olise.

Ranskan pelaajista moni on tottunut menestymään. MM-joukkueessa on viisi pelaajaa PSG:stä, joka on vienyt kahdella tuoreimmalla kaudella Mestarien liigan nimiinsä. Kahdeksan vuoden takaisesta MM-kultaryhmästä matkassa ovat Mbappe, Dembele, N’Golo Kante ja Lucas Hernandez sekä pitkäaikainen päävalmentaja Didier Deschamps.

Hallitsevalla Euroopan mestarilla Espanjalla on kovakeskikenttä, jonne päävalmentaja Luis de la Fuentella on heittää esimerkiksi Gavi, Rodri ja Pedri. Joukkueelle huolta aiheuttavat Lamine Yamalin ja Nico Williamsin viime aikojen loukkaantumiset.

Englanti on ollut viime vuosina useasti lähellä arvokisakultaa, mutta kerta toisensa jälkeen se on joutunut pettymään. Kaksissa edellisissä EM-kisoissa Englanti oli hopealla ja edellisissä MM-kisoissa se putosi puolivälierissä Ranskalle. Kahdeksan vuotta sitten se oli MM-turnauksessa neljäs.

Suurimpien ennakkosuosikkien takana tulee iso nippu laatuhaastajia. Niistä osa on Saksan ja Hollannin kaltaisia perinteisiä jalkapallosuuruuksia, mutta myös esimerkiksi Norjalla, Japanilla, Kolumbialla sekä Ecuadorilla pitäisi olla aitoja yllätysmahdollisuuksia.

KISAISÄNNÄT Yhdysvallat, Meksiko ja Kanada eivät kuulu voittajasuosikkeihin, mutta etenkin kahdella ensimmäisenä mainitulla on kelpo joukkue.

Messin ja muiden tähtien tulo Pohjois-Amerikan MLS-liigaan on nostanut jalkapallon suosiota ja pelin tasoa sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa.

MLS:ssä vuosina 2019-2025 pelanneen Lassi Lappalaisen mukaan taso ei ole kuitenkaan noussut vain siksi.

- Kun menin sinne, monessa jengissä oli heikkoja kohtia. Ennen se oli aika paljon vain fyysistä juoksemista. MLS on mennyt kaikin tavoin eteenpäin, nykyään HJK:ta edustava Lappalainen sanoi taannoin STT:lle helsinkiläisseuran mediapäivillä.

Oma lukunsa on herkkä maailmanpoliittinen tilanne, ja Yhdysvaltojen ja Iranin tulehtuneet välit. Iran on alkavissa kisoissa mukana.

- Jos turnaus menee hyvin eikä tule mitään konflikteja, eivätköhän kisat ole myönteinen juttu, Lappalainen vastasi kysymykseen, uskooko hän turnauksen jättävän pysyvämmän nosteen Yhdysvaltain jalkapalloon.

STT/Tapio Keskitalo

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