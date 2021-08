Mihin menet Keski-Suomen SDP

Hyvät ystävät ja toverit! Kunnallisvaalit on sitten tässä maassa käyty! Hyvä niin. Rolf Nyholm kaupunginvaltuutettu Äänekoski

Tulokset ovat selvillä ja hieman kriittisesti analysoiden, meidän Demarien ei kannata ainakaan kokonaisvaalituloksella ylpistellä. Näiden tulosten perusteella piti paikat jakaa maakunnan tuleville luottamustoimipaikoille. Ja näinhän on nyt tietääkseni tehtykin. Lopullista paikkajakoa ei vain ole julkistettu. Joudun siis tätä kirjoittaessani tukeutumaan sieltä täältä saatuihin tietoihin.

Vaalituloksen mukainen oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus on kyllä SDP:n kohdalla näissä neuvotteluissa unohdettu. Tietääkseni neuvottelijoille annettiin neuvottelujen käynnistyessä selvät ohjeet vaalitulosten perusteella jakaa tulevia paikkoja.

Totean, että Jyväskylä on maakunnan veturina ehkä oikeutettu suurimpaan edustajamäärään, mutta todettakoon kuitenkin sekin totuus, että sielläkin Demarien kannatus laski. Kysynkin, näinkö näissä pitikin käydä? Mielestäni havaittavissa on tiettyjen ennakkosopimusten olemassaolo. Asioista on tihkunut tosi niukalti tietoa, mutta puolueen asioista jotain tietävä voi näistä jo tiedossa olevista asioista itselleen jäsentää, miten asioista on päätetty. Tapana on ollut, että neuvotteluja käyvät piirin toiminnanjohtaja ja piirin puheenjohtaja yhdessä, jotka sitten ensi kädessä tiedottavat asiat puheenjohtajistolle. Koska tässä tilanteessa on myös tiedossa jonkun henkilökohtaiset intressit, jotka näyttävät olleen päällimmäisenä neuvottelutuloksen aikaansaamiseksi. Kysynkin, onko näissä neuvotteluissa oikeanlainen demokratia toteutunut.

Pitää muistaa, että näissä maakunnallisissa neuvotteluissa on kysymys paikkakuntien painoarvoista, ei henkilökohtaisista tavoitteista. Esimerkiksi nyt unohtui puheenjohtajistoista Äänekoski, joka oli muuten vaalien ainoa paikkakunta, jossa SDP lisäsi kannatustaan. Toinen virhe paikkojen kannalta oli Keuruun jättäminen maakuntatasolla täysin ilman paikkaa. Keuruu paikkakuntana jäi nyt toista kertaa ilman ns. painavaa paikkaa esimerkiksi maakuntaliitossa.

Saarijärvi saa tietojeni mukaan maakuntavaltuuston varapuheenjohtajan paikan 7,8 prosentin äänimenetyksestä huolimatta. Tätä asiaa en itse voi ymmärtää ja uskon, että nämä keskustelut tulevat vielä nousemaan esiin seuraavassa piirikokouksessa.

On hyvä tuoda esiin tässä hieman muutakin pohdintaa. Esimerkiksi keskustapuolue on osannut olla kaukaa viisas ja oli tässä hetkessä skarppina, maakunnan paikkoja jaettaessa. He viisaasti luovuttivat esimerkiksi sairaanhoitopiirin vetovastuun kokoomukselle ja itse asettivat tavoitteeksi maakuntaliiton tärkeimmät paikat.

Maan hallitus on linjannut soten myötä määrätyn marssijärjestyksen ja näin esimerkiksi sairaanhoitopiirin rooli tulee jatkossa pienenemään selvästi. Keskustapuolue epäonnistui muun muassa sairaala Novan kohdalla, talouden huolenpidon kokonaan, näin ollen nyt on hyvä pakoilla vastuuta, siirtymällä uuteen haasteeseen.

Kirjoittaja on Rolf Nyholm

Kunnallisneuvos Äänekoski