”Mihin on unohdettu julkinen sektori?” – SAK:lainen palkkakoordinaatio puhuttaa ay-liikkeen sisällä

– Hyvä, että liitot tiivistävät yhteistyötä. Mutta mihin on unohdettu julkinen sektori? akavalaisen Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto päivitti eilen Twitterissä. Johannes Ijäs Demokraatti

SAK:laiset ammattiliitot olivat tätä ennen tiedottaneet päättäneensä tiivistää yhteistyötä työehtosopimusneuvottelukierroksella ja tavoitella parempia palkankorotuksia yhteisen koordinaation avulla.

– Koordinaation käytännön toimista päättävät ammattiliittojen hallinnot, mutta tavoitteena on laaja yhteistyö, jolla saadaan jäsenille Saksassa saavutettuun teollisuuden palkkaratkaisuun vertautuva tulos, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta linjasi.

Murto, joka on myös Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja selventää Demokraatille tviittiään todeten, että on ymmärrettävää ja hyvä, että liitot tiivistävät yhteistyötä.

– Mutta näyttää vahvasti siltä, että nyt halutaan mennä vientivetoisesti eikä kovin paljon otettu kantaa julkisen sektorin tilanteeseen. Julkisella sektorilla käydään kuitenkin neuvotteluja myös parhaillaan.

Murron viittaamat neuvottelut koskevat valtion, kirkon ja yliopiston työntekijöitä.

MURTO muistuttaa myös, että vientiliitoilta on aiemmin tullut kritiikkiä kunta-alan palkkaratkaisua kohtaan. Kunta-alan sopimus seuraa viisi vuotta yleistä linjaa, mutta tarjoaa siihen aina prosenttia paremman lisäkorotuksen.

Murto sanoo itse peräänkuuluttavansa yhteistä laajaa keskustelua liittojen ja neuvottelujärjestöjen välillä. Murto on esittänyt tällaista keskustelua jo elokuussa.

– Ilman muuta keskustelua tulevaisuuden työmarkkinamallista pitäisi käydä, koska kyllähän tilanne on aika murroksessa ja aikamoista myllerrystä on. Sinällään vuoropuhelua tarvitaan ehdottomasti. Toivoisin myöskin ymmärrystä sitten julkiselle sektorille. En halua asettaa yksityistä ja julkista sektoria vastakkain, mutta kyllä tarvitaan keskustelua, jossa huomioidaan myös julkinen sektori.

Hän katsoo, ettei palkansaajapuolella voida kehittää kestävällä tavalla työmarkkinamallia ja – järjestelmää myöskään niin, että vain vientivetoiset liitot määrittelisivät, miten edetään.

TÄYTENÄ yllätyksenä SAK:laisten liittojen palkkakoordinaatio ei Murrolle tullut.

– Tiettyä taustakeskustelua toki on ollut ilmassa, mutta en halua sen kummemmin sitä avata.

Murto korostaa edelleen, että on erittäin tervetullutta, että SAK:n liitot tiivistivät rivejään, mutta hänen reaktiossaan on kyse on huolesta, ettei julkista sektoria oteta huomioon.

– Pidän tosi tärkeänä, että palkansaajapuolellakin liitot käyvät keskenään keskustelua ja vuoropuhelua lisätään yli keskusjärjestörajojen.

– Toivon, että myöskin yksityisellä sektorilla on ymmärrystä kunta-alan ratkaisulle, ettei se nyt ole se ajuri siellä tehdä jotain päätöksiä.

Murto muistuttaa, että julkisellekin sektorille tarvitaan kilpailukykyistä ja osaavaa työvoimaa.

SAK:laisen Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen vastasi Twitterissä Katarina Murrolle ja sanoi, ettei julkista alaa ole unohdettu ja toivotti sen rintamaan mukaan.

– Minä olen ehdottomasti valmis keskusteluun, mutta se on nyt tietysti vähän auki, mitä hän sillä tarkoitti. Ei sieltä suunnaltakaan kauheasti ollut tullut myötämielistä vastaanottoa kunta-alan palkkaratkaisulle ja julkisen sektorin neuvotteluille. Enemmän itse toivon, että jatkossa käytäisiin yhdessä nimenomaan liittojen ja neuvottelujärjestöjen välillä keskustelua, miten tästä eteenpäin. Yhteistä vuoropuhelua ja yhteistyötä tarvitaan, Murto vastaa.

KESKUSJÄRJESTÖ Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren toteaa, ettei ollut kovin yllättänyt SAK:laisten liittojen palkkakoordinaatiosta. Uutinen jatkuu kuvan jälkeen…

– Kyllä minun mielestäni jotain tämäntyyppistä oli ihan odotettavissa. Jollain laillahan tässä nyt täytyy saada vauhtia tähän tilanteeseen. Uskon, että siitä nimenomaan on kysymys, että yritetään vähän laittaa painetta lisää.

Työnantajapuoli ei ole suostunut edes neuvottelemaan muiden alojen palkoista ennen kuin Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton välille on saatu neuvottelutulos.

– Minusta on aika erikoista se, että keskusjärjestö EK ei kommentoi julkisuuteen mitään mikä liittyy palkkaneuvotteluihin, vaikka heillä on säännöissä vahva palkkakoordinaatio ja mahdollisissa työtaistelutilanteissa jäsenliittojen tuki. Se on kyllä jännä, että mitään mielipidettä siitä ei saada.

Jos ei tilanne ala aueta, Löfgren muistuttaa, että ensi vuoden puolella on jo melko pian iso sumppu aukiolevia sopimuksia. Tällöin tulee kunta- ja hyvinvointialueita lukuunottamatta myös julkinen sektori kuvioihin mukaan.

Siihen, olisiko koordinaatiota tarpeen laajentaa myös muiden keskusjärjestöjen sisällä, Löfgren ei ota kantaa. Se on akavalaisten liittojen asia.

– Mutta olen aina sitä mieltä, että palkansaajien välinen yhteistyö on tällaisissa neuvottelutilanteissa tärkeä asia.

VIENTIVETOISESTA mallista, Löfgren sanoo, että tähän asti Akavan piirissä ei ole ollut vientivetoisuuden hiljaistakaan hyväksyntää.

– Varmaan kuntaratkaisu on jonkin sortin osoitus siitä, että siinä on teollisuusvetoisuutta ikään kuin pyritty murtamaan – on kuitenkin mahdollisuus palkkaohjelmaan siitä huolimatta.

Jakaako vai yhdistääkö SAK:lainen ratkaisu nyt enemmän ay-kenttää?

– Sehän me nähdään, mitä tässä käy. Eihän tämän nyt tarvitse olla mikään jakolinja vaan päinvastoin tämä voi olla boosti siihen, että päästään eteenpäin ja sitten alkaa se sumppu purkaantua.