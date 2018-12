Miia Nahkuri kaipaa pääradalle lisää kapasiteettia – ”Koko Suomen hyvinvointia edistävä asia”

Miia Nahkuri on SDP:n Hämeen piirin puheenjohtaja.

SDP:n Hämeen piirin puheenjohtaja Miia Nahkuri toivoo yhteistyötä pääradan parantamiseksi.

Mitä demareille kuuluu Hämeessä?

Hyvää kuuluu! Ykkösaihe meillä on jo jonkin aikaa ollut eduskunta- ja eurovaaleihin valmistautuminen. Juuri syyspiirikokouksessa lyötiin eduskuntavaalien ehdokaslista lukkoon ja vaalityötä suunnitellaan kiivaasti.

Hämeen piiriin kuuluu Kanta-Häme ja Päijät-Häme. Miten se haastaa demaripiirin toimintaa?

Maakunnat ovat hyvin erilaisia. Päijät-Hämeessä paljon kiteytyy isoimman kaupungin – Lahden – ja seutukaupunki Heinolan ympärille. Kanta-Häme taas on ominaisuuksiltaan erilainen, kun on kolme seutukuntaa. Hämeenlinna on toki isoin kaupunki, mutta ei niin selkeästi kuin Päijät-Hämeessä Lahti.

Piirin toiminnassa pitää huomioida molemmat maakunnat ja niiden asiat. Siinä on haaste, että miten me kokisimme tämän vaalipiirin yhteisenä. Sekin on haaste, että esimerkiksi eduskuntavaaleissa äänet liikkuvat valitettavan vähän maakunnasta toiseen.

Junat huristavat päärataa Hämeen läpi. Mitä ajatuksia päärata herättää?

Hämeessä on puhuttu syksyn aikana paljon pääradan kehittämisestä samaan tapaan kuin Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Helsingissäkin. Kapasiteettia tarvitaan lisää. Olemme osa Suomen kasvukäytävää, joten raiteiden ja myös moottoritien hoitamista pitää ajatella koko Suomen hyvinvointia edistävänä asiana. Näen, että me sosialidemokraatit voisimme kasvukäytävän piirien kesken tehdä enemmänkin yhteistyötä esimerkiksi juuri pääradan kuntoon saamiseksi sekä kolmannen raiteen rakentamiseksi.

Olet Riihimäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Mitä kuuluu Riksuun?

Taloudessa on paljon haasteita, mutta meillä on myös paljon hyviä asioita. Marraskuussa kuultiin, että robotiikan EM-kilpailut saadaan Riihimäelle tammikuussa! Meillä on robotiikkaopetus juurrutettu peruskouluun, toiselle asteelle ja korkeakouluun.

Tätä olemme demareina tukeneet, koska robotiikka on tulevaisuuden osaamista. Koska koulutus periytyy, tämä on myös tärkeää tasa-arvotyötä. Hyväosaiset vanhemmat osaavat löytää sen, millaista osaamista heidän lapsensa saattavat tulevaisuudessa tarvita, mutta me haluamme, että se turvataan kaikille jo peruskoulussa.

Anna vinkki matkailijalle, missä on Hämeen piilotettu helmi?

Riihimäellä sijaitseva upea Suomen lasimuseo onnistuu aina yllättämään kävijät. Vaihtuvien näyttelyiden lisäksi museossa voi perehtyä lasin ja suomalaisen lasinvalmistuksen historiaan. Museossa avautui juuri vaikuttava Latvian 100-vuotisjuhlanäyttely.

Miia Nahkurin haastattelu on julkaistu Demokraatin paperilehden Häme-sivuilla.