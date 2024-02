Mika Aaltola tukee Alex Stubbia – ei silti kerro äänestikö ystäväänsä

Valitsijayhdisyksen kautta presidentinvaaleissa ehdolla ollut Mika Aaltola näyttää kallistuneen tukemaan kokoomuksen ehdokasta Alexander Stubbia presidentinvaalien toisella kierroksella. Demokraatti Demokraatti

Viestipalvelu X:ssä Aaltola on tykännyt tänään kaksi kertaa viestistä, jossa on ilmoitettu kannatuksesta kokoomuksen ehdokas Alexander Stubbille. Hän on tykännyt myös viestistä jossa on Stubbin ja tämän puolison, yritysvastuujohtaja Suzanne Innes-Stubbin kuva.

Viestit ovat vastauksia Aaltolalle, joka on päivittänyt X:ään seuraavasti:

– Nyt kaikki joukolla äänestämään maalle uusi vaikeitten aikojen ulkopolitiikan johtaja. Oma päätökseni on selvä.

Eilisessä viestissään Aaltola on puolestaan kehunut Stubbin maineikkaaksi noussutta Georgian sotaan liittynyttä niin kutsuttua 080808-puhetta vuodelta 2008.

– Suomen ulkopolitiikan viime vuosien puheita arvioitaessa Niinistön uudenvuodenpuhe 2022 nousee keskeiseen roolin. Mutta kyllä Alex Stubbin pitämä 080808 oli jäätävä, vaikka olenkin jäävi arvioimaan ystävän puhetta. Putinin Münchenin puheen jälkeen Suomessa oltiin kyllä hereillä, Aaltola on päivittänyt.

Tänään iltapäivästä tavoitettu Aaltola kertoo Demokraatille, että hän on tuntenut Stubbin jo vuosia. Hän myös kutsuu tätä ystäväkseen. Aaltola ei kuitenkaan halua vahvistaa julkisuuteen, kumpaa ehdokasta hän on äänestänyt.

