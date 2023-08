Mika Aaltolan lähtö presidenttikisaan sotkee oikeistolaidan pelin

Mika Aaltolan lähtö presidenttikisaan on ilmoitusta vaille valmis. Se saadaan tänään Luumäellä, kun Aaltola paljastaa aikeensa kellonlyömällä 18. Rane Aunimo Demokraatti

Luumäellä järjestetään tänään ”valtakunnallinen poliittishistoriallinen keskustelutilaisuus Kotkaniemi-foorumi”, johon Aaltola ottaa osaa. Tilaisuus päättyy kello 17.30, sopivasti ennen ilmoitettua mediatapahtumaa.

Aaltola lähtee kisaan tai minä syön hatullisen pashaa.

Etelä-Karjalan maakunnassa sijaitseva noin 4 500 asukkaan kunta Lappeenrannan lähistöllä on paikkana historiallinen.

Suomen kolmas presidentti P. E. Svinhufvud asui Kotkaniemessä Luumäellä ja kuoli kotonaan 1. maaliskuuta vuonna 1944. Svinhufvudin presidenttinvuosien tärkeimmäksi teoksi on nostettu Lapuan liikkeen öykkärien Mäntsälän kapinan veretön kukistaminen.

Professori Martti Häikiö on korostanut Svinhufvudin roolia myös itsenäisyysmiehenä, joka hankki Suomelle itsenäisyysjulistuksen Venäjältä ja johti sisällissodan aikana Suomen pelastamista. Kaiken tämän päälle Häikiö on hehkuttanut Ukko-Pekkaa tinkimättömänä laillisuusmiehenä.

EI liene siis täysin sattumaa, että Ulkopoliittisen instituutin johtaja Aaltola ilmoittaa presidenttikisaan lähdöstään juuri Luumäellä. Paikkavalinnalla Aaltola korostaa omaksi katsomaansa tehtävää meidän aikamme äärioikeiston hillitsijänä ja itsenäisyytemme takaajana.

Grandioosia, voi sanoa Aaltolan julkiseen habitukseen ja kielenkäyttöön istuvasti.

Mediapeliä ehdokkuudellaan jo pitkään pelannut Aaltola on roikkunut presidenttikyselyjen kärkipäässä jo vuoden päivät. Venäjän hyökkäyssota nosti tutkijan medioiden ykköskommentaattoriksi, mikä ruokki monen ammattipoliitikon hämmästykseksi ja osin närkästykseksikin Aaltolan gallupnostetta ja henkilökohtaista kunnianhimoa.

Aaltola ei ainakaan ole liian vaatimaton mies hakeakseen presidentiksi.

Riittääkö aika, vaikka ehdokkaassa kävisi ns. flaksi?

KISAN asetelma muuttuu kertaheitolla Aaltolan ilmoituksesta ja nimenomaan oikeistolaidalla, josta Aaltolan äänet käytännössä tulevat.

Ylevän ja henkevän tuntuisia mutta joidenkin mielestä falskilta kuulostavia mieluusti puhuva, tunteensa kernaasti näyttävä ehdokas kilpailee paikasta toisella kierroksella Olli Rehnin (kesk.), Jussi Halla-ahon (ps.) ja mahdollisesti Alexander Stubbin tai muun kokoomusehdokkaan kanssa.

Jos perussuomalaisten äänestäjät innostuvat tällä kertaa oikeasti presidentinvaaleista, puolueen kannatuspohjassa on potentiaalia nostaa eduskunnan puhemies Halla-aho oikeistoblokin ykköseksi tiukassa kisassa. Kepu-leimaa vältelleen Rehnin suosio on ollut jo muutenkin laskemaan päin, ja pääministeripuolue kokoomuksella on työ ja tuska löytää edes sopivaa ja halukasta ehdokasta.

Aaltolan todellinen suosio on arvoitus, mutta ainakaan Halla-ahon mahdollisuudet toiselle kierrokselle eivät Aaltolan kisaan lähdöstä heikenny. Aaltola vie varmasti ääniä sekä Rehniltä että kokoomuksen ehdokkaalta muttei välttämättä juuri lainkaan Halla-aholta.

PUNAVIHREÄN puoliskon selvä ykkösehdokas on tässä kohtaa Pekka Haavisto (vihr.) niin kannatuskyselyiden kuin yleisen politiikan kokemuksenkin näkökulmasta.

Puolueista SDP:llä olisi äänipohjaa jonkun piilevästi suositun ehdokkaan äkilliselle yllätyskiidolle, kuten Tarja Halosen komeettamainen nousu aikoinaan osoitti, mutta ehdokkaan löytyminen ylipäänsä näyttää venyvän pidemmälle syksyyn, kuten kokoomuksella.

Riittääkö aika, vaikka ehdokkaassa kävisi ns. flaksi ja onko ajassa jotain sellaista, joka kyseisen ehdokkaan nousua tukisi?

Realismia on, että Haavisto kohtaa toisella kierroksella oikeistolaidan ykkösen, kun moni äänestää näissäkin vaaleissa taktisesti. Nyt se pelaa Haaviston pussiin, koska tämä nähdään ainoana todellisena vaihtoehtona oikeistorintaman kärkiehdokkaan valinnalle Suomen seuraavaksi presidentiksi.

Kotkaniemi-foorumissa mukana ovat Aaltolan lisäksi sattumoisin myös Haavisto ja Halla-aho.