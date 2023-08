Mika Aaltolan odotetaan kertovan tänään presidentinvaaliaikeistaan

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan odotetaan kertovan tänään, lähteekö hän ehdolle presidentinvaaleihin. Hän ilmoitti eilen Twitterissä pitävänsä torstaina iltakuudelta tiedotustilaisuuden, joka koskee presidentinvaaleja 2024. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aaltola järjestää tiedotustilaisuuden turvallisuuspolitiikan Kotkaniemi-foorumin jälkeen Luumäellä, Etelä-Karjalassa. Kotkaniemi on presidentti Pehr Evind Svinhufvudin kotimuseo. Aaltola on yksi tilaisuuden puhujista. Aaltola on aiemmin kesällä sanonut olevansa kallistumassa ehdokkuuden kannalle.

Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröitiin eilen Aaltolan mahdollista presidenttiehdokkuutta ja -kampanjaa varten perustettu yhdistys. Suomen turvattu tulevaisuus -nimisen yhdistyksen yhtenä jäsenenä on Aaltolan vaimo Kirsi Aaltola.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Valtteri Vuorisalo kertoi eilen STT:lle yhdistyksen pyytäneen, että Aaltola olisi sen presidenttiehdokas.

Valitsijayhdistyksen ehdokkuus edellyttää, että 20 000 äänioikeutettua suomalaista allekirjoittaa ehdokkaan kannattajakortin.

EHDOLLE ovat asettuneet valitsijayhdistysten kautta jo entinen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Haavistolla on vihreiden tuki takanaan, ja myös Rehn toivoo keskustan asettavan hänet ehdokkaakseen syyskuun puoluekokouksessa.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) valittaneen virallisesti perussuomalaisten ehdokkaaksi elokuun puoluekokouksessa. Liike Nyt on nimennyt ehdokkaakseen puheenjohtaja Harry Harkimon jo viime kesänä.

Keskustakonkari Paavo Väyrynen kerää kannattajakortteja, ja lisäksi useat pienpuolueiden edustajat kokoavat nimiä asettuakseen ehdolle valitsijayhdistysten kautta.

Presidentinvaaleja koskevien mielipidekyselyiden kärkipaikoilla ovat toistaiseksi olleet Haavisto, Rehn ja Aaltola.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros käydään tammikuussa, mutta esimerkiksi pääministeripuolue kokoomus ja suurin oppositiopuolue SDP eivät ole vielä kertoneet ehdokkaistaan.

Sanna Nikula / STT