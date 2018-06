Mika Kari ihmettelee oikeusministeri Häkkäsen puheita: ”Kysymys oli hyvä, mutta kohde oli väärä”

Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari (sd.) hämmästelee oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) Ilta-Sanomille antamia lausuntoja tiedustelulaeista.

Häkkänen kertoi lehdessä toiveestaan, jonka mukaan tiedustelulakeja nostettaisiin eduskunnan tärkeysjärjestyksessä. Häkkäsen mukaan pallo on nyt eduskunnalla.

– Minun tehtäväni on esittää toiveita, jotta eduskunta tämän kykenisi käsittelemään mahdollisimman nopeasti, Häkkänen sanoi.

Kyse on siitä, ehdittäisiinkö tiedustelulait säätää vielä tämän vaallikauden aikana perustuslain kiireellisessä säätämisjärjestyksessä.

– Hallituspuolueet kysyivät eduskunnan lähetekeskustelussa helmikuun pakkasten aikaan, onko opposition mielestä meillä aikaa viivytellä tiedustelulainsäädännön voimaantuloa. Kysymys oli hyvä, mutta kohde oli väärä. Nyt juhannuskoivujen aikaan kysyn hallitukselta, onko hallituksen mielestä meillä aikaa viivytellä, Mika Kari kuittaa Häkkäsen puheet.

Kari ihmettelee sitä, että Häkkänen osoittelee sormella eduskuntaa ja muistuttaa, että hallitus itse toi tiedustelulain eduskuntaan alkuperäistä aikataulua myöhemmin.

– Tämän lisäksi hallituksella on ollut täysin tiedossa sote-lakien keskeneräisyys, mikä johti eduskunnassa perustuslakivaliokunnan työn ruuhkautumiseen.

Eri valiokunnat ovat antaneet lausuntonsa tiedustelulaeista perustuslakivaliokunnalle jo aikaisin keväällä.

– Lausunnot ovat edenneet, koska SDP:n vaatimus Supon asettamisesta kokonaisuudessaan parlanmentaariseen valvontaan on tullut nyt koko eduskunnan kannaksi. Hallituspuolueet taipuivat SDP:n pitkäaikaiseen tavoitteeseen, kun myös oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies tulivat sosialidemokraattien näkemyksen taakse, Kari toteaa.

Viranomaisten toimivaltuuksien oltava tasapainossa kansalaisten perusoikeuksien kanssa.

Kari toteaa, että eduskunnan perustuslakivaliokunta tulee käsittelemään tiedustelulakien vaatiman perustuslain muutoksen, jossa esitetään kirjesalaisuuden lieventämistä, sekä hallituksen esitystä, että eduskunta käsittelisi koko tiedustelulakipaketin vielä tämän vaalikauden aikana kiireelllisessä perustuslain säätämisjärjestyksessä.

– Nämä pohdinnat ja tästä tehtävä mietintö jäävät perustuslakivaliokunnalle, mutta jo nyt on selvää, että hidastelu tiedustelulain valmistelussa ja eduskuntaan tuomisessa johtaa siihen vakavaan harkintaan, että mikäli tiedustelulain jatkokäsittely viivästyy myöhäiseen syksyyn, onko olemassa riittäviä perusteluita luopua perustuslain normaalista säätämisjärjestyksestä kahden vaalikauden aikana, Kari sanoo.

Hän toteaa, että SDP on ollut aktiivisesti kehittämässä tiedustelulainsäädännön pohjaesityksiä.

– Olemme saaneet tarpeellisia ja perusteltuja muutoksia ja esityksiä valiokuntien lausuntoihin, Kari katsoo.

Varsinainen lainvalmistelu ja mietintövaihe on nyt kuitenkin siirtymässä eduskunnan syyskaudelle.

– Sosialidemokraateille on tärkeää, että viranomaisten lisääntyvät toimivaltuudet ovat tasapainossa kansalaisten perusoikeuksien kanssa. Samassa yhteydessä on turvattava, että viranomaisilla on mahdollisuudet vastata terrorismin, vakavan yhteiskuntaa vaarantavan rikollisuuden ja maanpuolustuksen uhkakuviin asianmukaisella tavalla tarvittavan valvonnan alaisuudessa, Mika Kari summaa oman puolueensa tavoitteita.