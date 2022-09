Mikä on Suomen Nato-hakemuksen tilanne Turkin kanssa juuri nyt? Näin kommentoi Sanna Marin

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vieraili tänään Euroopan parlamentissa, jossa hän piti puheen päättäjille. Siinä Marin sivusi muun muassa Suomen Nato-hakemusta. Rane Aunimo Demokraatti

”Sellaista etupiirien maailmaa, jota Venäjä tavoittelee, ei voi hyväksyä. Venäjä haastaa meitä, kiristää meitä, ja uhkailee meitä, mutta me emme taivu. Venäjän hyökkäyssodan seurauksena Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet puolustusliitto Naton jäsenyyttä. Maidemme Nato-jäsenyys vahvistaa koko Pohjoisen Euroopan turvallisuutta ja tekee koko liittokunnasta vahvemman. Venäjän toimien seurauksena läntinen maailma on yhtenäisempi kuin koskaan. Venäjä on yksinäisempi kuin koskaan.”

Kapuloita Suomen rattaisiin on pannut kuitenkin Turkki, joka on yksi niistä maista, joissa Suomen hakemuksen ratifiointi on vielä kesken. Turkki on esitellyt erilaisia vaatimuksiaan Suomelle ja Ruotsille viime keväästä saakka. Kaikkien Nato-maiden on hyväksyttävä hakemus, jotta varsinainen jäsenyys toteutuu.

Asia nousi esille myös Marinin ja EU-parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan lehdistötilaisuudessa. Marinilta kysyttiin Suomen ja Turkin välisestä tilanteesta.

”En halua spekuloida, ratifiointiprosessi on kesken ja haluamme tietysti nopean ja sujuvan ratifiointiprosessin kaikilta Nato-mailta niin pian kuin mahdollista. Keskustelemme tietysti säännöllisesti Turkin kanssa heidän esiin nostamistaan asioista ja työskentelemme siltä pohjalta, josta olemme sopineet.”

Marin sanoi myös, ettei tiedä sellaisista ongelmista, ettei Turkki ratifioisi Suomen hakemusta omalta osaltaan.



PÄÄMINISTERILTÄ kysyttiin myös tarkennusta siihen, voisiko Suomi olla valmis luovuttamaan Turkin haluamia henkilöitä. Marin teki selväksi, ettei asia kuulu Suomessa politiikkojen päätösvaltaan.

”Oikeusvaltioperiaate on Suomelle erittäin tärkeä, ja kunnioitamme tätä arvoa suuresti. Nämä eivät ole poliittisia päätöksiä. Emme keskustele hallituksen sisällä ihmisistä, ketkä pitäisi karkottaa Suomesta ja ketkä ei.”

Marin sanoi, että Suomessa tällaisista asioista päättävät oikeuslaitos ja virkahenkilöstö.

”Suhtaudumme oikeusvaltioperiaatteeseen erittäin vakavasti.”

PUHEESSAAN parlamentille Marin huomautti, että juuri vaikeina aikoina Euroopan yhtenäisyys punnitaan.

”Vaikeina aikoina punnitaan sitoutumisemme ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratiaan. Venäjän mielestä moninaisuus, demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen tekevät meistä heikkoja. Tätä synkkää oppiaan Venäjä vie maailmalle. Mutta juuri tämä tekee meistä vahvoja. Yhteiskuntamme kukoistavat juuri siksi, että demokratiassa kansalaiset päättävät itse omasta tulevaisuudestaan.”

Hän sanoi myös, että Venäjälle määrättyjen pakotteiden on näyttävä myös tavallisten venäläisten arjessa.

”Ei ole oikein, että samalla kun Venäjä tappaa Ukrainassa siviilejä, venäläiset turistit matkustavat vapaasti Euroopassa. Viisumien myöntämistä on rajoitettava voimakkaasti. EU:n ja Venäjän viisumihelpotussopimuksen soveltamisen täydellinen keskeyttäminen on tässä tilanteessa perusteltu, muttei yksinään riittävä päätös.”