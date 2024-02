“Mikään meidän hyvinvointialueista ei kestä sitä” – Työttömien keskusjärjestöjen puheenjohtajalta vakava viesti

Työttömien keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi osallistui tänään SAK:n ja STTK:n järjestämässä suurmielenosoitukseen Helsingin Senaatintorilla. Liitot vastustavat hallituksen työelämäuudistuksia ja sosiaaliturvaleikkauksia. Johannes Ijäs Demokraatti

Hirsjärvi muistuttaa Demokraatin haastattelussa, että jo kaksi vuotta sitten diakonia oli äärimmilleen viritetty ja sieltä tuli viestiä, että ihmiset ovat nälkiintyneitä

– Nyt meillä on ollut EU:n kuivaruokajakelu katkolla, kyllä ruokajakelu mättää joka puolella. Jos hallituksen toimien ansiosta tulee 100 000 uutta toimeentuloasiakasta, niin mikään meidän hyvinvointialueista ei kestä sitä. Meillä ei ole enää olemassa turvaverkkoa sitten, se on jo äärimmilleen venytetty ollut pitkään. Kaikkein pahinta tässä on se, että (työministeri) Arto Satonen (kok.) kyllä tietää tämän, Hirsjärvi sanoo.

Hirsjärven mukaan hallituksen leikkaukset osuvat pienituloisille, yksinhuoltajille, osa-aikaisille ja osatyökykyisille.

– Saattaa olla satoja euroja kuukaudessa, kun häviää toimeentulosta, hän suree.

Hän arvioi, että esimerkiksi työttömyysturvan 300 euron suojaosan poistaminen huhtikuun alusta tarkoittaa sitä, että on paljon ihmisiä, jotka eivät enää lähde tekemään pieniä keikkahommia.

– He koettavat tulla toimeen ja sinnittelevät ja sinnittelevät. Sen jälkeen sitten voi olla jo semmoinen tilanne, että ollaan jo ulosottojen ja häätöjen tiellä, Hirsjärvi murehtii.

Käytännössä nälkää joudutaan Hirsjärven mukaan näkemään ihan konkreettisesti.

– Meillä lapsiperheköyhyys lisääntyy näillä leikkauksilla.

Hirsjärvi vetoaakin, että hallitus pitäisi huolta tulopohjasta eikä siirtäisi tuloja pienituloisilta isotuloisille. Hän on huolissaan veropohjan heikentymisestä.

– Mikä tahansa terve yritys ja terve valtio pitää huolta siitä, että on riittävä tulopohja.