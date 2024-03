Mikael Pentikäinen juuri ennen Arto Satosen tapaamista: “Olen luottavaisin mielin”

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo juuri ennen työministeri Arto Satosen tapaamista, että työntekijöiden pitää olla lain edessä yhdenvertaisessa asemassa riippumatta siitä, kuuluvatko nämä liittoon vai eivät. Demokraatti Demokraatti

– Tämä on kyllä sellainen luovuttamaton lähtökohta, josta suomalaiset yrittäjät haluavat pitää kiinni.

Satonen tapaa tänään SAK:n ja SY:n edustajia ja toiveena on, että paikallisesta sopimisesta löytyisi jokin kaikkien hyväksymä ratkaisu. Pentikäisen mukaan hallitusohjelmaa on vietävä eteenpäin tinkimättä myös paikallisessa sopimisessa, mutta peruskirjauksen puitteissa on paljon yksityiskohtia, joista voi käydä keskustelua.

Pentikäinen kommentoi medialle, että tunnin kuluttua asiassa ollaan viisaampia. Hän sanoi, että Yrittäjät lähtee edelleen siitä, että Suomessa on parlamentaarinen demokratia, jossa eduskunta viime kädessä päättää.

– Lainsäädäntö tulee tästä talosta eikä kenellekään järjestöllä tule olla siihen veto-oikeutta.

Pentikäisen sanoi olevansa luottavaisin mielin, kun häneltä kysyttiin tilanteesta, jossa Yrittäjät ei saisikaan paikallisessa sopimisessa ehdotuksiaan läpi.