Mikaela Nylander oikeusministerin valtiosihteeriksi, Ohisalon uusi valtiosihteeri on Akseli Koskela

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) uudeksi valtiosihteeriksi on nimitetty Akseli Koskela ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) valtiosihteeriksi nimitettiin Mikaela Nylander .

Koskela aloittaa Ohisalon valtiosihteerinä, kun aiemmin tehtävässä toiminut Olli-Poika Parviainen siirtyy Hämeenlinnan kaupunginjohtajaksi.

Koskela tulee sisäministeriöön Teknologiateollisuus ry:stä, jossa hän on toiminut EU-strategiatyön päällikkönä. Aiemmin hän on työskennellyt EU-politiikan valmistelussa muun muassa työ- ja elinkeinoministeriössä, opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä valtioneuvoston kansliassa.

Koskelan mukaan on kunnia päästä tekemään sisäministeriössä töitä Suomen sisäisen turvallisuuden parissa.

– Turvallisuus on se perusta, josta koko yhteiskunnan toimintavarmuus syntyy. Turvallisuuteemme vaikuttaa entistä enemmän se, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu ja kuinka vastaamme ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen, ikääntymisen, kaupungistumisen ja syrjäytymisen haasteisiin. Suomi on kokoaan suurempi vientitalous ja tämän vuoksi on hienoa päästä edistämään myös suomalaista digivihreää kilpailukykyä ministeri Ohisalon ja Suomen hallituksen tukena, Koskela sanoo tiedotteessa.