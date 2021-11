”Mikähän meidän tilanteemme olisikaan ilman rokotuksia?” – syyslomien jälkeen näkyi piikkiä

Rokottamattomien epidemia Suomessa jatkuu, johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä arvioi tämänhetkistä tilannetta. Marja Luumi

Koronatestejä on tehty viime viikkoina noin 77 000, ja hänen mukaansa positiivisten tulosten määrä on yleisesti hieman nousussa. Voipio-Pulkki pitää huolestuttavana, että joissakin sairaanhoitopiireissä niiden osuus on pompannut jopa kymmeneen prosenttiin.

– Täytyy miettiä, joudutaanko testausta säätämään ja kohdentamaan uudelleen, hän totesi STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n koronakatsauksessa.

Tartuntojen määrä on pysynyt viimeiset viikot suunnilleen samansuuruisina.

– Supertartuttamistilanteita on ollut siellä täällä, ja ne ovat näkyneet kahden viikon seurannassa. Tämä herättää ajatuksen mahtaako syyslomien aikainen kontaktien lisääntyminen näkyä näin.

Hän muistutti, että rokottamattomuus on suuri riskitekijä. Jos taudin ilmaantuvuus on koko väestössä 140, se on rokottamattomilla karkeasti nelinkertainen ja sairaanhoitoon joutumisen riski on 12-kertainen.

– Jos ihmisellä ei ole rokotusta, hänellä on paljon kontakteja, hän on työelämässä, harrastaa paljon liikutaan aktiivisesti ja ikää alkaa tulla, riski edelleen nousee.

”Kolmas rokotus on tärkeä ottaa, kun oma vuoro tulee.”

Voipio-Pulkki arvioi tilannetta, kun 80 prosentin – ”joka sinänsä on vain luku muiden joukossa” -rokotuskattavuus näyttää täyttyvän.

– Epidemia kasvaa siinä kohderyhmässä, jossa suojausta ei ole, mutta kokonaisuudessaan se polkee paikallaan. Rokotukset ovat aivan ilmeisesti voimakkaasti jarruttaneet epidemiaa myös Suomessa. Mikähän meidän tilanteemme olisikaan, jos rokotuksia ei olisi? Mutta ei rokotuksilla ole ollut mahdollista lopettaa epidemiaa kokonaan. Eivät ne täydellisiä ole.

Voipio-Pulkki korosti, että ensimmäinen tai toinen rokotus kannattaa edelleenkin ehdottomasti ottaa, koska tartunnan riski on olemassa.

– Ja kolmas rokotus on tärkeä ottaa, kun oma vuoro tulee. Meillä ei ole aiempaa kokemusta tällaisesta pandemiasta ole, mutta kaikki näyttö puhuu sen puolesta, että rokotteen ottaminen on tärkeintä sujuvan arkielämän ja yhteiskunnan aukipitämisen hyväksi tästäkin eteenpäin.