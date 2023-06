Mikkel Näkkäläjärvi SDP:n puoluesihteerikisaan – ”Ei riitä vain, että työhuoneen ovi on auki vaan pitää itsekin lähteä siitä ulos”

Kuten SDP:n puheenjohtaja myös puoluesihteeri vaihtuu SDP:n puoluekokouksessa syyskuussa Jyväskylässä. Johannes Ijäs Demokraatti

Aiemmin tällä viikolla puoluesihteerikisaan ilmoittautui Turun kaupungin yhteysjohtajana Matti Niemi.

Nyt mukaan lähtee myös Mikkel Näkkäläjärvi kampanjapäällikkönään Miikka Lönnqvist, joka on SOSTE:n hallintojohtajana työskentelevä Hollolan kunnanvaltuutettu.

Eduskuntavaaleissa varakansanedustajaksi Lapin vaalipiiristä liki 4 000 äänellä edennyt Näkkäläjärvi työskentelee tällä hetkellä PAMin Pohjois-Suomen (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) aluepäällikkönä.

Hän on 32-vuotias hallintotieteiden maisteri ja Rovaniemen kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja.

Kun Näkkäläjärvelle huomauttaa, että hänellä on sama koulutus kuin nykyisellä pääministerillä Sanna Marinilla (sd.), hän naurahtaa vaalikentillä jonkun veistelleenkin, että hänellä on ”pääministeritutkinto”.

Oma ala ei selvinnyt Näkkäläjärvelle kertaheitolla, sillä ennen Lapin yliopiston vuosia hän ehti opiskella Vaasassa kone- ja tuotantotekniikkaa. Tuolta ajalta mieleen tulevat ensimmäisenä työharjoittelu Wärtsilän tehtaalla ja tietenkin lähtö opiskelijapolitiikkaan.

– Vaasan vuosina aktivoiduin, Näkkäläjärvi sanoo.

Aktivoituminen johti siihen saakka, että Näkkäläjärvi toimi Demarinuorten puheenjohtajana vuosina 2016-2020 ja vastuuta tuli myös muun muassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden Demarinuorten puheenjohtajuudesta.

SAAMELAINEN, Inarissa varttunut Näkkäläjärvi kertoo, ettei SDP ollut mikään kodin perintö, vaan hän on tullut omaa reittiään puolueeseen. SDP:n arvot yhteistyökykyisyys, solidaarisuus ja tasa-arvo sekä puolueen kunniakas historia hyvinvointivaltion rakentamisessa puhuttelivat nuorta miestä.

Mikkelin äiti työskenteli yhteiskuntaopin, äidinkielen ja viestinnän opettaja ammatillisessa oppilaitoksessa, joten yhteiskunnalliset asiat nousivat keskusteluun kotona.

– Yhteiskunnallisesti valveutunut koti, ei ehkä puoluepoliittinen.

Mikkelin isä on poromies, koulutukseltaan koneinsinööri.

Lapsuudessa porohommat tulivat pojalle tutuksi. Näkkäläjärvi muistelee mielellään metsänistutustöitä ja sitä, miten hän jo pikkupoikana kävi korjaamassa paliskuntien välisiä raja-aitoja. Poronhoidossa hän piipahtaa välillä vieläkin ja vie samalla perintöä eteenpäin perheensä kahdelle lapselle.

– Kulttuurin edistämistä arkisilla ratkaisuilla.

KUNTAPOLITIIKASSA Rovaniemellä Näkkäläjärvi on ollut mukana vuodesta 2017. Hän uskoo, että valtuuston varapuheenjohtajuus on opettanut päätöksentekijävastuuta. Se on tuonut samalla lähelle ihmisten arkiset asiat kuntatasolla.

Vahvuudekseen puoluesihteerikisassa hän lukee myös kokemukset viisistä vaaleista kuntavaaleista eurovaaleihin. Vaalikentät ovat tulleet tutuiksi läpi Suomen, ei vain Lapista.

Demarinuorten puheenjohtajana Näkkäläjärven toimisto sijaitsi puoluetoimistolla Helsingissä. Tässä roolissaan hän mainitsee osallistuneensa viikoittain puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksiin. Kokemusta nuorisojärjestön johtajana karttui paljon myös mediassa esiintymisestä.

– Olen nähnyt puolueen sen keskeisiltä paikoilta, hän summaa.

Näkkäläjärvi otti Demarinuoret johtoonsa Sipilän kauden alkupuolella. Hän kuvaa oppositioon suunnanneen SDP:n olleen ideattomassa, melko pysähtyneessä tilassa. Kannatus laahasi.

– Muistan monesta nuorisoliiton aktiiveista tunnistaneeni, että ihmiset kaipasivat uutta suuntaa, mitä on SDP 2020-luvulla. Lahden puoluekokouksesta lähdettiin sitten rakentamaan uutta nousua, oppositiosta pääministeripuolueeksi.

2017 Lahden puoluekokouksen jälkeisessä ajassa oli Näkkäläjärven mukaan paljon hyvää. Alkaneen onnistuneen ohjelmatyön myötä SDP:stä sukeutui uudistajapuolue. Tällaista samanlaista työtä ja henkeä, josta hän antaa kiitosta muun muassa nykyiselle, väistyvälle puoluesihteerille Antton Rönnholmille ja silloiselle poliittisen valmistelun päällikölle Mikko Koskiselle, Näkkäläjärvi haluaisi olla nyt edistämässä, jos tulee valituksi.

– Poliittisen valmistelun koneisto pitää saada palvelemaan pidemmän aikavälin ideologista työtä mutta myös eduskunnan ja puoluejohdon päivittäistä työtä. Tämä vaatii uudelleenarviointia ja ehkä organisointiakin. Nyt kun näyttää siltä, että oikeistokonservatiivinen hallitus syntyy, hallitustakin pitää tietysti haastaa lujasti.

– Hyvä oppositio- ja hallituspolitiikka rakentuu aina sisällölliselle pohjalle ja mielellään sellaiselle, jota on ollut iso joukko tekemässä yhdessä.

Syntymässä olevaa hallituspohjaa pohtiessaan Näkkäläjärvi arvioi, että oppositiopolitiikassa on terävöidyttävä erityisesti työelämän ja hyvinvointivaltion tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

– On tarjottava oma uskottava ja oikeudenmukainen vaihtoehto. SDP:n perusarvoille vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus on paljon tilausta.

NÄKKÄLÄJÄRVI haluaa yhdistää puoluesihteerin rooliin puoluekoneiston pyörittämistä ja hallintoa sekä kentän kuuntelua, mutta hän on myös valmis osallistumaan julkiseen keskusteluun aktiivisesti. Hän muistuttaa, että puolueessa on ollut näkyviä puoluesihteereitä, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Näkkäläjärvi uskoo, että vahva julkinen rooli vahvistaa myös muuta tekemistä.

– Puoluesihteerin toimenkuva on laaja. On paljon kiinni siitä, millainen työnjako sovitaan ja mitä jäsenistö ja puoluejohto haluavat. Minulla on pitkä ja monipuolinen järjestökokemus ja myös kokemusta esihenkilötyöstä ja vapaaehtoisten kanssa toimimisesta. Näen omat vahvuuden etenkin siinä, miten SDP:n kansanliikemäisyyttä voidaan edelleen vahvistaa, Näkkäläjärvi sanoo ja nostaa juuri kansanliikkeen voimistamisen puoluesihteerin keskeisimmäksi tehtäväksi.

Kyse on kentän ja keskustoimiston yhteistyöstä eli siitä, miten puoluetoimisto, piirien toimijat ja kuntapäättäjät saadaan puhaltamaan yhteen hiileen nykyistä vahvemmin.

– Puoluesihteeriä tarvitaan myös kentällä. Ei riitä vain, että työhuoneen ovi on auki vaan pitää itsekin lähteä siitä ulos.

Päävastustajaa sen koommin oppositiopuolueista kuin hallituksesta Näkkäläjärvi ei lähde nimeämään. Puolue on asemoitava oman tekemisen kautta.

– On tehty todella hyvää työtä ja pidetty esillä hyvinvointivaltion tulevaisuuteen liittyviä asioita, ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumista sekä ihmisoikeuksia. Niistä pitää pitää kiinni ja vahvistaa uskottavuutta. Samalla on paikallaan kehittää omaa profiilia työelämään kehittämisen kysymyksissä. Olen huolissani siitä, että tuleva Orpon hallitus tekee asioita, jotka eivät ole hyväksi tavallisille työntekijöille.

PAMIN aluepäällikön työssä Näkkäläjärvi on ratkonut työntekijöiden asioita paikallistasolla tiiviissä yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa.

– Tiedän, mitkä asiat työpaikoilla puhuttavat, hän sanoo ja mainitsee vaikkapa oman ja perheen toimeentulon, lasten harrastukset sekä koulutusmahdollisuudet.

– Meillä on profiilin ja uskottavuuden vahvistamisen paikka tällaisissa hyvin arkisissa asioissa.

Näkkäläjärvi kehuu PAMin kautta syntyneen yhteyksiä myös yrityksiin ja elinkeinoelämään.

– SDP:n ja ay-liikkeen sekä elinkeinoelämän yhteisen mission pitäisi olla vilungin saaminen kuriin työmarkkinoilta. Meillä on paljon rehellisiä ja asiansa asiallisesti hoitavia yrittäjiä, mutta myös vilungin tekijöitä. On sekä työväenliikkeen että elinkeinoelämän etu, jos kaikki pelaisivat samoilla pelisäännöillä. Esimerkiksi ihmiskauppatapaukset kiinteistö- ja ravintola-alalla tai se, mitä näen työssä lähes päivittäin – maksetaan palkkoja tai lisiä väärin tai kohdellaan muutoin työntekijöitä epäreilusti – syövät leipää rehellisten yrittäjien ja työntekijöiden pöydästä. Valvontaa, alipalkkauksen sanktiointia ja ay-liikkeen asemaa olisi paikallaan vahvistaa.

Näkkäläjärvi puhuu paljon myös nykyajan vitsauksesta, työssä uupumisesta ja siitä, millaisia ratkaisuja sen estämiseksi voisi kehittää.

EDUSKUNTAVAALEISSA kokoomus vei ja muut vikisivät siinä mielessä, että puolue onnistui tekemään taloudesta ja valtiontalouden sopeutuksista vaalien kuningasaiheen.

Kysymyksen siitä, olisiko SDP:n, joka kuitenkin onnistui kasvattamaan kannatusta vaaleissa, pitänyt valita sopeuttamiseen toinen linja, Näkkäläjärvi sanoo, ettei ollut puolueen linjaa määrittelemässä. Hän korostaa kunnioittaneensa valittua tietä.

– Siihen linjaan sitouduin ja sitä vankasti puolustin vaalikentällä.

Näkkäläjärvi muistuttaa, että politiikkaa tehdään aina ajassa.

Kokoomusta hän kritisoi liiallisista sopeutustoimista menoleikkauksin ja uskoo, että siitä on haitallisia seurauksia esimerkiksi terveydenhuoltoon, koulutukselle ja sosiaaliturvaan.

– Jos sopeutuksia tehdään, ei niitä pidä tehdä holtittomasti. Yleensä ammutaan vain itseä jalkaan. Jos menosopeutusta tehdään, pitäisi katsoa kohteet niin huolella ettei synny kohtuuttomia seurauksia ihmisten toimeentuloon ja arkeen. Työllisyyden ja kasvun vahvistamisen uskon itsekin olevan pidemmän päälle ainoa tapa turvata hyvinvointivaltion rahoituspohja.

MIKKEL Näkkäläjärvi on saanut osansa myös ikävää näkyvyyttä – omasta syystään. Asiat tulivat julki 2019 eurovaalien aikaan. Näkkäläjärvi ei ollut kertonut puolueelle takavuosien rikostuomioistaan ja hän avasi niitä vasta sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat oli listannut vaaleissa olevien syytteitä.

”Olen tehnyt vuosina 2006 ja 2010 nuoren ikäni raskaimmat virheet”, hän kirjoitti tuolloin Facebookissa.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan Näkkäläjärvi myönsi osallistuneensa nuorisoporukan kanssa aikuisen kissan tappamiseen lyömällä kissaa lapiolla.

”16-vuotiaana sain sakot eläinsuojelurikoksesta: tyhmyys tiivistyi porukassa ja muiden joukossa löin kissaa. 20-vuotiaana kesällä 2010 hyppäsin humalassa auton rattiin, nukahdin ja ajoin auton metsään. Siitä minut tuomittiin 30 vuorokauden ehdolliseen vankeuteen. Kyseessä oli nuoren miehen vastuuton teko. Voin olla vain kiitollinen siitä, etten tullut satuttaneeksi ketään”, hän jatkoi.

Näkkäläjärvi kertoi katuvansa tekojaan vaikkei niitä saa tekemättömiksi.

”Tulen hyvästä perheestä ja elin onnellisen lapsuuden. Nuoruuteni oli kuitenkin rankka ja olin pitkään elämässäni todella hukassa. Ainoa veljeni kuoli ollessani 11-vuotias ja vanhempani erosivat, kun olin lapsi. Ehkä joku fiksumpi olisi osannut käsitellä ongelmia toisin. Minulla koulu ei kuitenkaan sujunut ollenkaan, eikä oikein mikään kiinnostanut”, hän taustoitti tapahtuneita.

Näkkäläjärvi toteaa tässä haastattelussa todenneensa monta kertaa, että nuoruudessaan hän on tehnyt typeriä asioita.

– Niitä tietenkin kadun ja häpeän, hän sanoo, mutta painottaa myös, että asioista on aikaa ja virheistä on otettu opiksi ja elämässä on tapahtunut paljon hyvää noiden vuosien jälkeen.

Eduskuntavaalien mallikas äänisaalis oli Näkkäläjärvelle viimeistään osoitus siitä, että moni on antanut anteeksi. Muutama yksittäinen ihminen nosti asiat vaalikentillä esille. Jos arvostelua tai vaikkapa somekommentointia tulee jatkossa, Näkkäläjärvi sanoo olevansa valmis keskustelemaan.

ANTTI Lindtman, Krista Kiuru, Olof Palme ja Sanna Marin. He kaikki ovat merkityksellisiä henkilöitä Näkkäläjärven kannalta.

Lindtman ja Kiuru, puheenjohtajakandidaatit, ovat tärkeitä siksi, että heistä jommankumman aisapari Näkkäläjärvi olisi, jos voittaa puoluesihteerivaalin.

Näkkäläjärvi sanoo, että molemmat ovat tulleet matkan varrella tutuiksi.

Hän sanoo tulevansa heidän kanssaan hyvin toimeen ja kehuu puheenjohtajaehdokkaita kokeneiksi poliitikoiksi. Näkkäläjärvi kertoo soittaneensa molemmille, kun hän teki harkintaa lähdöstä puoluesihteerikisaan. Ajatuksia vaihdettiin puolin ja toisin puolueen kehittämisestä ja kansanliikkeen vahvistamisesta.

– Hyvä keskustelu kummankin kanssa.

Pian vaihtuvaa SDP:n puoluejohtajaa Sanna Marinia Näkkäläjärvi kiittää hienosta työstä ja puolueen sekä Suomen luotsaamisesta kriisiaikojen läpi.

Marin jättää ison aukon puoluejohtoon mutta Näkkäläjärvi uskoo, että Jyväskylän puoluekokouksessa vastuutehtäviin riittää päteviä poliitikkoja.

– Näen tulevien vuosien jutuksi monipuolistaa SDP:n poliittista imagoa. Meillä on paljon näkyviä ja taitavia poliitikkoja. Uskon, että siitä voisi olla SDP:lle hyötyäkin, että vahvuuksia hyödynnetään entistä laajemmin. Politiikka on joukkuepeliä. Puolue voi menestyä hyvin monella tavalla. Aina välillä on politiikan ilmiötä, jotka rakentuvat yksittäisten ihmisten ympärille. Muissakin puolueissa heitä on nähty, Sipilä ja Stubb esimerkiksi.

Kun Helsingin Sanomat haastatteli 2016 tuoreen Demarinuorten puheenjohtajan Näkkäläjärvi nimesi suurimmaksi demari-idolikseen Ruotsin entisen pääministerin Olof Palmen. Ihailu Palmea kohtaan ei ole reilussa puolessa vuosikymmenessä kadonnut.

– Arvostan sellaisia poliittisia toimijoita, joilla on rohkeutta toimia omien arvojen mukaan siitä huolimatta, että siitä voi joskus tulla kritiikkiäkin, Näkkäläjärvi summaa.