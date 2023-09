Mikko Valtonen SDP:n puoluejohdon erityisavustajaksi

SDP:n puoluejohdon erityisavustajaksi on valittu Mikko Valtonen, joka siirtyy tehtävään Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan tehtävästä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Valtosen vastuulla ovat olleet erityisesti osaamiseen, työelämään ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Ennen Keskuskauppakamaria hän on työskennellyt muun muassa Insinööriliitossa ja Jytyssä.

VALTOSELLA on pitkä kokemus sosialidemokraattisen liikkeen parissa. Aiemmin hän on toiminut muun muassa SDP:n puoluehallituksen jäsenenä sekä Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Valtonen on myös aktiivisesti mukana Porvoon kuntapolitiikassa.

– Olen innoissani, kun pääsen työskentelemään Suomen johtavaan tulevaisuuspuolueeseen. Haluan omalla panoksellani auttaa puoluejohtoa menestymään ja viedä puoluetta kohti vaalivoittoa tulevissa vaaleissa, sanoo Valtonen.