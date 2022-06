Mikkonen: Turvapaikan saaneiden perheenyhdistämiseen helpotusta – Pakolaisapu: ”Rajaus on pettymys”

Hallitus on antanut tänään esityksen kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien alaikäisten henkilöiden perheenyhdistämisen helpottamisesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Jatkossa Suomesta turvapaikan saaneiden alaikäisten lasten ja nuorten perheenjäsenet voisivat saada oleskeluluvan ilman toimeentulovaatimusta, jos muut ehdot täyttyvät, sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo tiedotteessa.

Mikkonen korostaa tiedotteessan, että aiempi vaatimus riittävästä toimeentulosta on tehnyt monille perheenyhdistämisestä vaikeaa ja tähän on haluttu tehdä muutos.

– Vaatimus riittävästä toimeentulosta lisättiin ulkomaalaislakiin vuonna 2016. Se teki perheen yhdistämisestä monissa tapauksissa kohtuuttoman vaikeaa. Siksi esitämme, että turvatun toimeentulon vaatimus, niin kutsuttu toimeentuloedellytys, poistetaan Suomesta kansainvälistä suojelua saavien alaikäisten lasten ja nuorten perheenjäseniltä. Alaikäisten vanhemmat ja sisarukset voisivat siis jatkossa saada Suomesta oleskeluluvan ilman turvatun toimeentulon edellytystä.

Mikkosen mukaan muutos on eritoten lasten etu.

– Uudistuksen tavoitteena on, että nykyistä useammin kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saava lapsi voisi elää perheensä kanssa. Jokaisella lapsella on oikeus omaan perheeseen. Nopea perheenyhdistäminen on paitsi inhimillisesti oikein, myös yhteiskunnan kannalta tavoiteltavaa. Se edistää Suomeen saapuvien kotoutumista ja säästää tutkitusti sosiaali- ja terveydenhuollon kuluissa.

Hän painottaa, että oleskeluluvan edellytykset eivät muutu.

– Muutos koskisi niin kutsuttuja vanhoja perheitä eli heitä, jotka ovat muodostaneet perheen jo ennen saapumistaan Suomeen. Toimeentulovaatimuksen poistaminen ei muuttaisi muita oleskeluluvan edellytyksiä, hän sanoo tiedotteessa.

”Tästä ei löytynyt hallituksen sisällä sopua”

Sisäministeriöstä kerrotaan Demokraatille, että tarkkaa määrällistä arviota oleskelulupahakemusten lisääntymisestä hallituksen esityksen vuoksi ei pystytty tekemään.

Vaikutusten arvioinnissa on lähdetty siitä, että 2015-2021 on tehty 24 kielteistä päätöstä, jotka tuoreen hallituksen esityksen jälkeen olisivat voineet saada myönteisen päätöksen. Näin ollen lainmuutoksen ei uskota vaikuttavan merkittävästi oleskeluluvan saavien määrään, mutta jokin vaikutus sillä voi olla.

Maahanmuuttoviraston lausunnossa oli katsottu, että lakimuutoksen vuoksi sinne olisi lisättävä resursseja. Hallituksen lopullinen lakiesitys on kuitenkin muuttunut merkittävästi lausuntokierroksella olleesta. Nyt esitys on rajattu alaikäisiin, kun aiemmin oleskelulupa ilman toimeentulovaatimusta olisi voitu taata kaikille kansainvälistä suojelua saavien perheenjäsenille, jos muut ehdot täyttävät.

Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen toteaa, että ylipäätään toimeentuloedellytys sen edellytyksenä, että saa perheensä Suomeen, on kohtuuton.

– Toimeentuloedellytys on niin korkea, että siihen pääseminen, oli sitten kansainvälistä suojelua Suomesta saava tai muutoin, on hyvin vaikeata. Oikeudellisestikin katsottuna on jo lähtökohtaisesti vaikeaa, että oikeus perheeseen tai perheyhteyteen linkitetään toimeentuloedellytykseen.

Lehtinen toteaa, että on tärkeää ja hienoa, että alaikäisten kohdalla perheenyhdistämiseen tulee helpotusta.

– Mutta ilman muuta se, ettei sitä huomioida muiden kohdalla, on toki suuri pettymys. Se, että toimeentuloedellytyksistä luovuttaisiin perheenyhdistämisen perusteena olisi oikeudellisesti ja inhimillisestikin tärkeää.

Mikkonen kertoo Demokraatille kannattaneensa lakiluonnoksen aikaisempaa muotoilua.

– Itse olisin toivonut, että olisi voinut löytyä sopu siitä, että tulorajat olisi poistettu kaikkien kohdalta silloin, kun saa kansainvälistä suojelua. Tästä tehtiin myös selvitystä. Olisi äärimmäisen tärkeää, että huomioisimme ihan kaikki kansainvälistä suojelua saavat.

Miksi tulorajoja ei poistettu kaikilta?

– Tästä ei löytynyt hallituksen sisällä sopua, niin aloitamme tällä ja toivon todella, että jatkossa päästään vielä eteenpäin. Hallitusohjelmaanhan oli kirjattu nimenomaan nämä alaikäiset ja se oli nyt se asia missä päästiin eteenpäin.

– Tämä oli tärkeä askel eteenpäin, että alaikäisten kohdalla tämä aivan kohtuuton vaatimus poistettiin.

Toimittajat: Simo Alastalo, Johannes Ijäs