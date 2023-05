Miksei Säätytalolta ole saatu juurikaan vuotoja? – Petteri Orpolta tunnustus: ”Kyllä voin nostaa käden pystyyn”

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) sanoo päivän ainoassa tiedotustilaisuudessaan tiistaina puolenpäivän jälkeen, että suurimmassa osissa neuvottelupöytiä viimeistellään papereita. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Sitten kun aidosti on joku osio kokonaan valmis, niin sen jälkeen voimme puheenjohtajapöydässä erikseen päättää, julkaistaanko jotain jo etukäteen, ja se on hyvin mahdollista, mutta nyt on vielä keskitytty työn tekemiseen.

Orpo korosti jälleen kerran, että kesken olevien asioiden julkistaminen voisi mutkistaa asioita. Säätytalolta on tällä kertaa kuultu poikkeuksellisen vähän ns. vuotoja.

– Toivottavasti ei mene viikkokaupalla tähän hallituksen muodostamiseen, niin sitten on kaikki julkista.

Orpo kommentoi erikseen vielä kysymystä, onko hän ohjeistanut neuvottelujen aluksi neuvottelijoita välttämään vuotoja ulospäin tai onko asiasta sovittu puheenjohtajapöydässä.

– Me olemme puhuneet luottamuksesta ja siitä, että käydään neuvottelut täällä, ei julkisuuden välityksellä, koska niin mukavaa kuin täysi avoimuus olisikin, niin kuitenkin on tarkoitus, että neljä puoluetta täällä käy ne hallitusneuvottelut ja ihan keskenään. Sitten kun on valmista, niitä kerrotaan ja pyritään palvelemaan kaikin muilla tavoin mediaa.

– Vuoto itsessään, minusta sillä on negatiivinen sävy eli yhdessä tiedotetaan sitten aina, kun on jotakin valmista, ja kyllä voin nostaa käden pystyyn siinä, että olen nimenomaan edellyttänyt neuvottelijoilta sitä, että käydään ne neuvottelut täällä, ei julkisuuden välityksellä. Ehkä se kertoo jotain täällä olevasta porukasta, että ilman sen suurempaa valvomista tämä asia on toiminut näin.

Orpon mukaan kipeistä ratkaisuista huolimatta työ menee eteenpäin hyvässä hengessä ja määrätietoisesti.