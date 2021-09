Miksei Suomi ole mukana puolustusyhteistyössä? – nyt tuli Antti Kaikkosen reaktio

Tänään on uutisoitu, että Ruotsi allekirjoittaa tänään uuden sopimuksen puolustusyhteistyöstä Norjan ja Tanskan kanssa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Myös sitä on kysytty, miksei Suomi ole sopimuksessa mukana.

Demokraatti kysyi puolustusministeriöstä neuvottelevalta virkamieheltä Erkki Aallolta syitä.

– Jos katsoo meidän yleistilannetta, viime vuonna tehtiin Suomen, Ruotsin ja Norjan välinen operatiivista yhteistyötä koskeva aiejulistus. Kolmen välistä formaattia on pohjoismaisessa yhteistyössä käytetty aiemminkin, hän sanoi.

Kun viime vuoden aiejulistus liittyi pohjoisen alueen toimintaan, nyt Ruotsin, Norjan ja Tanskan sopimus keskittyy Tanskan salmien alueen turvallisuuteen.

Tällä Suomen poisjääntiä perustelee myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) tviitissään.

– SE, NO ja DK ovat sopineet puolustusyhteistyön tiivistämisestä mm. Tanskan salmien merialueilla. Yhteistyö on samankaltaista kuin FI, SE ja NO sopivat pohjoisessa keskenään vuosi sitten. Molemmissa hankkeissa on omat alueelliset painotuksensa, siksi kokoonpanot ovat erilaiset, Kaikkonen tviittaa.