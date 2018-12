Miksi antaisin ääneni eurovaaleissa?

Miksi on tärkeää puhua äänestämisestä eurovaaleissa? Vastaus löytyy, kun katsoo ympärilleen. Ilmastonmuutosta on hillittävä. Maailmanpolitiikassa on tapahtunut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin johdolla siirtymä kohti epävarmuutta. Oikeusvaltioperiaatteita kyseenalaistetaan jopa EU:n sisällä. Ja tietysti koko ajan taustalla kulkevat työn ja teknologian murrokset. Emme saa jättää maailmaa jättimäisten yhtiöiden pelikentäksi, vaan tarvitsemme lakiin perustuvaa, oikeudenmukaista sääntelyä.