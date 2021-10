Miksi energian hinta nousee? – Saarikon mukaan kysymys on ratkaiseva, kun EU pohtii ratkaisua kriisiin

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on osallistunut eilen euroryhmän ja tänään EU:n talousasioita käsittelevän Ecofinin eli Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston kokouksiin Luxemburgissa. Johannes Ijäs Demokraatti

Saarikon mukaan euroryhmän keskustelu painottui energian hinnannousuun Euroopassa ja siihen liittyvän kriisin uhkaan. Keskustelu asiasta on tällä hetkellä erittäin voimakasta Keski-Euroopassa. Suomi kuuluu Saarikon mukaan maihin, joka juuri nyt enemmänkin tarkkailevat tilannetta ja sen kehitystä.

Saarikko purki tänään kokouksien antia medialle etäyhteyksien päästä Luxemburgista.

Energian hinnannousuun vastaamiseen tuli Saarikon mukaan eilen euroryhmässä useita välineitä esiin. Euroryhmään kuuluvat ne Euroopan unionin jäsenvaltiot, joiden valuutta on euro.

Ehdotuksia tuli etenkin mailta, joissa tilanne on akuutti. Joillakin jäsenmailla olisi myös jo halua puuttua markkinoihin.

– Pääviesti, jota on nyt seurattava ja tarkkailtava on se, onko energian hintojen nousu jollain tavalla rakenteellinen kysymys vai onko tämä väliaikainen ilmiö.

Jos kyse on rakenteellisesta ilmiöstä, Saarikon mukaan asiaan vastaamiseksi on hyvä pohtia myös EU:n yhteisiä toimia. Jos taas kyse on ohimenevässä tapauksesta, kansalliset väliaikaiset toimet ovat hyvä ratkaisu, mikäli ne samalla noudattavat esimerkiksi EU:n valtiontukisääntöjä.

Saarikko toteaa valtiovarainministerien keskustelleen asiasta siksi, että energian hinnannousulla on vaikutusta niin inflaatioon kuin talouskasvuun erityisesti, jos energian hinnannousu jatkuu pitkään.

Sähkölaskun hinta on kohonnut pahimmillaan kymmeniä prosentteja eri puolilla Eurooppaa, millä on vaikutuksia ihmisten arkeen.

– Olen kuitenkin todennut, että tuet kansalaisille näissä tilanteissa pitää pitää kansallisina ratkaisuina, kukin jäsenmaa omista lähtökohdistaan, Saarikko kertoi.

Myös energiamarkkinoiden toiminta nousi eilisessä euroryhmän keskustelussa esiin. Suomen puheenvuorossa Saarikko painotti uusiutuvan energian lisäämistä energiapaletissa.

– Uusiutuva energia on osa ratkaisua Euroopan energiakriisissä, ei osa ongelmaa.

Saarikko myös korosti, että suoraa puuttumista markkinoiden toimintaan ei pidetä hyvänä. Päästöoikeuksien hinta ohjaa toimijoita kohti uusiutuvia energiamuotoja.

– Sanomattakin on selvää, että myös sääolosuhteet tulevat ratkaisemaan sen, mihin suuntaan energianhintojen nousu ja siitä kasvava paine poliittisesti kehittyy. Mitä kylmempi talvi, sitä isommat riskit on sille, että tilanne huononee.

Energian hinnannousun syihin Euroopassa ei ole Saarikon mukaan yhtä vastausta. Siihen vaikuttaa voimakkaasti talouskasvu ja nopea toipuminen korona-ahdingosta ja sitä kautta kasvanut energian tarve.

Taustalla on myös sääolosuhdetekijöitä ja energian saatavuuteen vaikuttavia huoltotöitä.

Etenkin kaasun hinta on puhuttanut. Suomessa kaasun osuus energiasta on verrattain pieni ja uusiutuvan osuus suuri. Energian hinnannousun vaikutukset ulottuvat kuitenkin myös Suomeen.

”Mitä kylmempi talvi, sitä isommat riskit on sille, että tilanne huononee.”

Tämän päivän Ecofinin kokouksessa käsittelyssä olivat Saarikon mukaan muun muassa EU-maiden elpymis- ja palautussuunnitelmat. Kyse on siis siitä, miten EU-maat käyttävät EU:n elpymisvälineestä saatavia rahoja. Suomen osalta rahojen käytön suunnitelma hyväksytään Ecofinissa tämän kuun lopulla. Saarikko painotti, että suunnitelmien toimeenpaneminen kaikkialla on ratkaisevaa.

– On hyvä muistaa myös se, etteivät kansalliset suunnitelmat ratkaise kaikkia rakenteellisia haasteita. Kuten energiakysymys on osoittanut, uusia ongelmia voi syntyä hyvinkin nopeasti. Olemme vasta koronakriisistä toipuva maanosa ja nyt jo nurkan takana hiipii uusia isoja huolia, jotka tietenkin ovat myös ikään kuin ilmentymiä talouskasvun seurauksena, hän jatkoi.

Saarikko painotti, että Suomi pitää tärkeänä myös sitä, että komissio kiinnittää huomiota rakenteellisiin ongelmiin.

Media kysyi Saarikolta, kuuluiko hänen valtiovarainministeriökollegoiltaan tänään sellaisia viestejä, joissa EU:n tilapäisistä koronan hoidon välineistä haluttaisiinkin tehdä pysyviä.

Saarikon vastaus oli myönteinen. Hän muistutti, että erilaisia tukivälineitä pystytettiin hyvin nopeassa aikataulussa kriisin keskellä. Saarikon mukaan esimerkiksi eurooppalainen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäinen tukiväline (SURE) on ollut toimiva ja käytetty. Tosin juuri Suomi ei tätä välinettä hyödyntänyt.

Saarikko painotti Suomen edustavan ajattelua, jonka mukaan välineet ovat väliaikaisia. Näistä välineistä ei kuitenkaan käyty Luxemburgissa linjaavaa keskustelua.

Kysymykseen, millaisiin yhteisiin energianhintojen nousun lievennyksiin Suomi olisi valmis ja mihin ei, Saarikko sanoi olevan ennenaikaista vastata.

Saarikko kuitenkin painotti, että aihepiiri nousee isojen Keski-Euroopan jäsenmaiden kautta pöytään niin vahvasti, että on muitakin foorumeita kuin Ecofin ja euroryhmä, jotka sitä vielä käsittelevät.

– Vielä ei ollut tarvetta ottaa kantaa yhteenkään yksittäiseen ehdotukseen. Niiden taustalla ei vielä ollut mitenkään enemmistökoalitioita vaan enemmänkin yksittäisten maiden omia näkemyksiä, joiden taakse he tietenkin etsivät tukea.

Luxemburgissa käytyä energiakeskustelua Saarikko summaa päänavauskeskusteluksi. Suomen kantoja asiaan ei ole vielä linjattu.

– Sen totean, että on selvää, että kotitalouksien tukiin menevät toimet tai Ranskan mallin mukaiset tukieurot heikommassa asemassa oleville talouksille, jotka lähentelevät sosiaalipolitiikkaa, ovat kunkin maan kansallisia ratkaisuja, Saarikko kuvaili.

EU:n elpymispaketti oli sitä hyväksyttäessä 750 miljoonaa euroa vuoden 2018 hinnoin. Nyt koko on kasvanut jo vähän päälle 800 miljoonaan euroon hintojen noustessa.

Tässä vaiheessa ei ole selvää, millaisia vaikutuksia tällä voisi olla Suomen saantiin tai vastuisiin. Suomi on joka tapauksessa varautunut siihen, että saanti voi pienentyä. Toistaiseksi EU on myöntämässä Suomelle elpymis- ja palautumistukivälineestä 2,1 miljardia euroa tukea.