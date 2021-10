Miksi kokoomus ja KD eivät ole välikysymyksessä mukana? – Purra kokoomuksesta: ”Välillä sieltä jotakin kiristyksiä esitetään ja näytetään muskeleita”

Perussuomalaiset ja Liike nyt ovat jättäneet välikysymyksen maahanmuuttopolitiikasta ja taloudesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Perussuomalaisten hampaissa oli välikysymystä koskevassa tiedotustilaisuudessa eritoten hallituksen kaavailussa oleva ulkomaalaislain muutos. Se helpottaisi kansainvälistä ja tilapäistä suojelua saavien henkilöiden perheenyhdistämistä.

Perussuomalaiset kritisoi muita hallituspuolueita siitä, että vihreät olisi sisäministeri Maria Ohisalon johdolla saanut liian vapaat kädet viedä asiaa eteenpäin.

– Olen nähnyt aivan yksittäisiä keskustan edustajien ulostuloja mediassa, jossa on kommentoitu, että tämä ei mennyt hallituksen yhteisen pöydän kautta vaan suoraan Ohisalon tontilta. Mutta jonkun pitäisi tulla kertomaan tämä ja sen jälkeen keskeyttää esityksen käsittely tässä muodossa, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Voisiko tässä olla kyse siitä, että vihreät ovat ehkä luopuneet joistakin ilmastopolitiikassa vaatimistaan tavoitteista, kun he ovat saaneet tämän maahanmuuton, hän jatkoi.

Purra sanoi, että maahanmuutonkustannukset ovat edelleen eräänlainen tabu poliittisessa keskustelussa jopa tilanteessa, jossa julkisen talouden tila on huono.

– Jopa oikeistopuolueista kuulee väitettävän, että maahanmuuton kustannuksia ei muutaman vuoden jälkeen enää tulisi huomioida maahanmuuton kustannuksina, koska henkilöt ovat jo olleet niin kauan maassa.

– Humanitaarisen ja sosiaaliperäisen maahanmuuton vauhdittaminen ja houkuttelu on vastuutonta ja epäoikeudenmukaista maamme omia kansalaisia ja veronmaksajia kohtaan. Tämä mielipide ei tee sanojastaan kylmää eikä epäempaattista, sillä suomalaisen päätöksentekijän pääasiallisen huomion ja huolen pitää ja sen odottaisi kohdistuvan oman maan kansalaisiin. Kyse ei ole vastakkainasettelusta vaan tärkeysjärjestyksestä, Purra sanoi.

”Tässä välikysymyksessä ei ole kysymys siitä, että ajaisimme maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön kiristämistä.”

Riikka Purran mukaan perussuomalaiset yritti saada myös kokoomusta ja kristillisdemokraatteja (KD) mukaan välikysymykseen.

– Itselleni kokoomuksen maahanmuuttopoliittinen linja ei ole lainkaan selvä. Välillä sieltä jotakin kiristyksiä esitetään ja näytetään muskeleita, mutta sitten kun olisi mahdollisuus tehdä asian eteen jotain, ei uskalletakaan. Uskoisin, että tämä liittyy kokoomuksen vahvaan jakautumiseen kahden linjan väliin, Purra sanoi.

Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo puolestaan selvitti puolueensa mukanaoloa sillä, että he eivät käy asiaa läpi sen kysymyksen pohjalta, että onko kyse ”perussuomalaisten kylkeen menemisestä”.

– Me katsoimme sen asian ja meidän mielestä tämä asia on se, minkä me olemme sanoneet tässä. Kun kokoomus ja kristilliset eivät ole mukana, niin yksi syy on varmaan se, että ne eivät halua samaistua perussuomalaisiin. Me (perussuomalaiset ja Liike nyt) olemme kaksi eri puoluetta ja me teemme meidän oman päätöksemme. Pitää uskaltaa kuitenkin olla mukana tämmöisissä asioissa, jos se asia on oikein eikä siihen liity mitään muuta, Harkimo sanoi.

Tätä ennen Harkimo oli selvittänyt, miksi ja millä kulmalla hänen oma puolueensa on mukana. Harkimon mukaan Liike Nyt kannattaa hallittua maahanmuuttoa.

– Tässä välikysymyksessä ei ole kysymys siitä, että ajaisimme maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön kiristämistä. Ei, vaan kyse on siitä, että Liike Nyt vastustaa hallituksen sinisilmäistä pyrkimystä muuttaa maahanmuuttoa koskevaa lainsäädäntöä niin, että maahanmuutosta tulisi hallitsematonta ja sillä olisi kielteiset vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhtenä esimerkkinä haluan nostaa hallituksen pyrkimyksen helpottaa kansainvälistä suojelua saaneiden alaikäisten perheenyhdistämistä.

Harkimon mukaan se tulisi hyvin todennäköisesti lisäämään alaikäisten lähettämistä ihmissalakuljettajien matkaan vaarallisille ja traumatisoiville matkoille.

– Sen sijaan, että hallitus valmistelee esityksiä, jotka lisäävät humanitäärisen maahanmuuton vetovoimatekijöitä, tulisi hallituksen mielestämme löytää ratkaisuja ja keskittää resursseja koulutetun ulkomaisen työvoiman saamiseksi Suomeen.

Liike nyt esittää myös, että ensi hallituskaudella hallituksessa istuu maahanmuuttoministeri, joka vastaa maahanmuutto- ja koulutuspolitiikasta.

”Ei heillä mitään konkreettisia perusteluita ollut.”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio täydensi Riikka Purran puheita siitä, miten kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kanssa käytiin keskusteluja välikysymykseen tulosta.

– Heitä ei siis mitenkään suostuteltu suinkaan lähtemään tähän mukaan, vaan heille annettiin mahdollisuus lähteä tähän mukaan siinä missä Liike nytillekin, Tavio sanoi.

– Ei heillä mitään konkreettisia perusteluita ollut, miksi he eivät tähän mukaan lähteneet, vaan se vaikuttaa olevan juuri tuollainen jokin heidän valitsemansa poliittinen strategia pikemminkin kuin se, että tässä sisällössä olisi ongelmia. Siinä mielessä on odotettavissa, että he kuitenkin välikysymyskeskustelussa aika pitkälti tähän kritiikkiin ehkä yhtyvätkin. Sitä odotamme.

Tavion mukaan hallituksen arvio siitä, paljonko perheenyhdistämisten lievennykset tuovat lisää ei-työperäisiä maahanmuuttajia on väärä.

– Hallitus sanoo määrään olevan parisataa tulijaa lisää vuosittain, mutta Maahanmuuttovirasto on itse todennut arvion olevan selvästi alakanttiin.

– Alaikäisen perheenyhdistämisen osalta on erittäin huono suunta, että hallitus alkaa suosia tätä niin sanottua ankkurilapsi-ilmiötä, jossa alaikäinen perheenkokoaja lähetetään matkaan edeltä, koska tuolloin muut sukulaiset pääsevät maahan perässä vapaasti. Tämä on myös omiaan ruokkimaan ihmissalakuljetusta. Siis kuvitelkaa, hallitus tekee lasten ihmissalakuljetusta lisäävän uudistuksen. Suojelupoliisi on varoittanut, että muutos olisi omiaan helpottamaan kansallista turvallisuutta uhkaavien yksilöiden Suomeen pääsyä. Eli minusta tämä on suomeksi sanoen niin, että terroristitkin pääsevät helpommin maahan, lähettävät vain alaikäiset edeltä, Tavio sanoi.