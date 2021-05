Miksi naapurisi äänestää Jussi Halla-ahoa?

Perussuomalaiset pitävät edelleen kiinni kärkipaikastaan viimeisissä gallupmittauksissa. Mikäli trendi jatkuu voivat he olla nappaamassa historiallista kuntavaalivoittoa – jälleen yhtä jytkyä. Yannick Lahti Tohtorikoulutettava, Bolognan yliopisto. Tutkimusalue: Eurooppalainen populismi ja poliittinen viestinä

Mielenkiintoiseksi asetelman tekeekin viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana käytyihin vaaleihin verrattuna se, että moni gallupeihin vastaava myöntää antavansa äänensä perussuomalaisille. Tämä 2021 kuntavaalijytky – mikäli se on tullakseen – ei tule siis puskista.

Perussuomalaisilla on edelleen vankka kannattajakuntansa, eikä se enää ole hiljaa poliittista preferensseistään. Tämä on muutos. Aikaisempien jytkyjen jälkeen päiviteltiin, että ”En minä ainakaan tunne ketään joka heitä äänesti”, ”En ikinä äänestäisi” ja ”Ei ainakaan kukaan mun tuttu”. Tosiasiassa oli enemmän kuin todennäköistä, että ellet sitten sinä, niin ainakin naapurisi niin sanotusti persuja. Ja nyt sen uskaltaa sanoa ääneen myös naapurisi.

Populismintutkijalle yksi yleisimmin esitetyistä kysymyksistä on ”Miksi ihmiset äänestävät populisteja?”. Ikävä kyllä itsensä vakavasti otettava tutkija ei voi iskeä pöytään yhtä tyhjentävää vastausta, sillä sellaista ei ole. On kuitenkin tähdellistä punnita niitä lukuisia syitä, miksi populisteja äänestetään – ei pelkästään Suomessa, mutta muuallakin Euroopassa ja miksi populistiset äärioikeistopuolueet (PRR) ovat vakiinnuttaneet asemansa osaksi valtavirtaa.

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että taloudellisen ahdingon siintävän tavallisen kansalaisen horisontissa esimerkiksi talous- ja eurokriisien jälkeen, ns. maltillisemmat populistipuolueet ovat hyötyneet vaaliuurnilla. Kun taas normaalioloja on ravisteltu ns. maahanmuuttoon kytkeytyvien negatiivisten uutisten ja tapahtumien kautta, saavat selkeästi oikeammalle asemoituvat PRR-puolueet kannatustaan kasvatettua. Näin oli Euroopassa ns. pakolaiskriisin 2015 aikaan ja edelleenkin sen jälkimainingeissa eläessämme.

Nämä ovat tietysti laajoja syitä eivätkä selitä yksittäistä äänestyskäyttäytymistä tai tilannesidonnaisia poliittisia arvoja sen tarkemmin. Asiaa voi myös lähestyä toiselta kannalta ja purkaa populismiin liittyviä yksinkertaistuksia eli myyttejä. Täten voimme ainakin havaita, että kyse on tosiaan monimutkaisesta yhtälöstä.

Otetaan tarkasteluun esimerkiksi myytti ”valkoisista vihaisista ei-koulutetuista keski-ikäisistä miehistä”, joiden sanotaan olevan populististen puolueiden ydinkannattajakuntaa. Tämä myytti ei kestä päivänvaloa Euroopan kuin Suomenkaan tasolla.

Useissa Euroopan maissa populisteja äänestävät erityisesti alle 40-vuotiaat, kuten esim. Legaa Italiassa. Ranskan vuoden 2017 presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella oikeistopopulisti Marine Le Pen sai 18-34-vuotiaiden äänistä enemmän kuin yksikään muu ehdokas. Eli siis enemmän kuin nykyinen istuva presidentti Emmanuel Macron. Iso-Britanniassa taas Brexitin puolesta äänesti 25 % korkeakoulututkinnon suorittaneista. Puolet Brexitiä kannattaneista oli naisia, samoin 50% kaupunkialueiden asukkaista, joista 40 % oli 18-35-vuotiaita.

Näin ollen mm. viime vuonna julkaistun Ajatuspaja Alkion teettämän kyselyn tulos, jossa perussuomalaiset on Suomen 15-29-vuotiaiden nuorten suosikki ei pitäisi tulla suurena yllätyksenä. Kysymykset kuten talous, maahanmuutto ja identiteetti ovat isoissa rooleissa, mutta eivät minkään systemaattisen kaavan kautta. Eli ei, perussuomalaiset ei ole vain äijien ja vihaisten duunareiden puolue.

Jos näin olisi, kaltaisillani populistintutkijoilla ei olisi töitä ja lähes kuka tahansa pystyisi kuittaamaan viime aikaiset populistien voitot yhden kahden lauseen pinnallisella selityksellä.

Ei, taloudelliset epävarmuustekijät tai maahanmuuttoon liittyvät kysymykset eivät yksinään tai edes yhdessä selitä täysin aukottomasti sitä miksi perussuomalaiset olivat viime eduskuntavaalien toiseksi suurin puolue, miksi yli 62 miljoonaa amerikkalaista äänesti Donald Trumpia vuonna 2016 ja yli 74 miljoonaa uudestaan vuonna 2020. Tämä ei selitä miksi Brexit sai yli 17 miljoonaa ääntä, Marin Le Pen yli 10 miljoonaa vuonna 2017 ja PRR-puolue AfD (vaihtoehto Saksalle) melkein 6 miljoonaa ääntä myös vuonna 2017.

On myös todettava, että useiden PRR-puolueiden johdossa tai vähintäänkin valokeilassa on nähty useita karismaattisia naispoliitikkoja kuten meillä Suomessa perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaari, joka nauttii laajasta suosiosta. Samaten Alice Feidel (AfD), Giorgia Meloni (Italian veljet), Pauline Hanson (ONP), Pia Kjaersgaard (DF), Frauke Petry (AfD) ja tietenkin Marine Le Pen (RN) mainitakseni muutaman tunnetun nimen Euroopassa ja muualla.

No miksi sinun naapurisi sitten äänestää Jussi Halla-ahoa?

Kaikilla valtapuolueilla on peiliin katsomisen paikka. Oikeisto ja vasemmisto ovat tehneet virheitä. Konservatiivinen oikeisto PRR-puolueiden peesaamisessa ja vasemmisto siinä, että olettaen heidän kannatuksensa olevan tavallisissa palkansaajissa, niin he ovat lakanneet puhumasta toimeentulosta, työstä, työttömyyskorvauksista, ja alkaneet puhumaan väärissä konteksteissa väärälle kohdeyleisölle identiteetistä, yksilönvastuusta sekä vähemmistöjen oikeuksista. Nämä ovat tietysti tärkeitä ja oleellisia arvoja, mutta niiden puolesta ajaminen on melko itsestään selvää tietyissä yhteyksissä.

Mikäli ”köyhä valkoinen kantaväestö” kokee, että vain PRR-puolueet puhuvat heistä, on se monille riittävän hyvä syy äänestää heitä. Ennen vanhaan he olisivat automaattisesti äänestäneen vasemmistopuolueita (ympäri Euroopan). Samaten, mikäli huonossa asemassa olevalle voidaan osoittaa joku ”sinua vieläkin huonompi” tai itse ”syyllinen”, niin PRR-puolueilla on usein aika paljon näitä vaihtoehtoa tarjolla (maahanmuuttajat, seksuaalivähemmistöt, eliitti, media, jne). Samaten tulevaisuuteen epäilevästi suhtautuva, nykymenoon pettynyt hyvin toimeentuleva äänestäjä kokee populistien luoman selkeän me vs. he- asetelman yksinkertaisuudessaan houkuttelevaksi ja paremmaksi vaihtoehdoksi. Ja tämän vuoksi Ranskassa ei ole enää tabu todeta äänestävänsä Le Peniä ensi presidentinvaaleissa yhtään sen enempää kuin myöntää äänestävänsä Jussi Halla-ahoa näissä kuntavaaleissa.

Kirjoittaja on SDP:n kuntavaaliehdokas Jyväskylä