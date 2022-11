”Miksi rehellisyys on keskustalle näin pelottavaa?” – Demarinuorten Perholehto vaatii Kurvista kantamaan vastuunsa

Demarinuoret kritisoi keskustaa siitä, että Marinin hallitusohjelmaan kirjatun ilmastoruokaohjelman valmistelu on hautautunut maa- ja metsätalousministeriöön. DEMOKRAATTI Demokraatti

Järjestön puheenjohtaja Pinja Perholehto (kuvassa) syyttää maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvista (kesk.) ohjelman valmistelun tahallisesta jarruttelusta. Hänen mukaansa suomalaisille ei pidä antaa valheellista kuvaa siitä, että eläinperäisten tuotteiden kulutusta ei pitäisi vähentää.

– On käsittämätöntä, kuinka pyhä lehmä maito- ja lihatuotannon tukeminen on keskustalle. Ilmastoruokaohjelmalle on ilmoitettu jo useampi julkistamisajankohta, mutta valmista ei näytä tulevan koskaan, Perholehto toteaa tiedotteessa.

Perholehdosta näyttää siltä, että Kurvinen ei halua sanoa tosiasioita reilusti ääneen: ”Suomalaisten on vähennettävä liha- ja maitotuotteiden käyttöä”.

– En ymmärrä, miksi rehellisyys on keskustalle näin pelottavaa. Ohjelmaluonnoksen muotoilut olivat jo alkuunsa liian maltillisia. Järkevämpää olisi asettaa riittävä ja vastuullinen tavoite lihan vähentämisestä – esimerkiksi sen kulutuksen puolittaminen vuoteen 2025 mennessä.

ILMASTORUOKAOHJELMAN tavoitteena on tukea siirtymää kohti hiilineutraaliutta sekä kehittää suomalaisesta ruokajärjestelmästä kestävä.

Demarinuorten mukaan ruokajärjestelmän tulevaisuuden ja ennakoitavuuden kannalta on keskeistä, että tavoitteen asettamisen lisäksi myös koko maataloustukijärjestelmää tarkastellaan kriittisesti.

– Maatalouspolitiikkaa pitäisi ehdottomasti kehittää siten, että eläinperäisen tuotannon tukia leikataan ja tukipolitiikan tavoitteeksi nostetaan maataloustuotannon uudistaminen aidosti ilmasto- ja ympäristöystävällisempään sekä tehokkaampaan suuntaan. Kasvipohjaiseen tuotantoon panostaminen tarjoaisi valtavasti mahdollisuuksia myös kotimaisille maanviljelijöille ja elintarviketeollisuudelle. Ilmastoruokaohjelman jarruttaminen ei tätä faktaa muuta, Perholehto muistuttaa.