”Miksi sun äiti tuli hakeen jo nyt” ja muita tarinoita kahden kerroksen päiväkotilapsista

Kotikaupunkini Kokkola tulkitsee tiukasti työelämän ulkopuolella olevien perheiden lasten päivähoito-oikeutta. 20 tuntia viikossa on maksimimäärä, jonka työttömän, vanhempainvapaalla olevan tai muutoin perinteisen työelämän ulkopuolella olevan lapsi on oikeutettu varhaiskasvatukseen. Sen sijaan, että perhe voisi itse kertoa, milloin tuon hoito-oikeuden tarvitsevat, kerrotaan heille päiväkodista, milloin lapselle on tilaa. Päiviä ei voi vaihtaa retkien tai erityispäivien mukaan. Ja hoito-oikeutta on viikolla 8+8+4 -tuntia tai 4 tuntia joka päivä. Ei onnistu sekään, että lapsen saisi työssä käyvä vanhempi tuoda ja hakea omalla työmatkallaan. Joustoa ei saa edes kymmentä minuuttia, vaan näiden lasten on lupa tulla klo 8 jälkeen aamulla ja lähteä pitää ennen neljää. ”Ei unohdeta, että toinen vanhempi on kotona”, sanoi virkaMIES. Ei väliä vaikka toisella vanhemmalla olisi matkaa päiväkotiin 6 kilometriä, ei autoa käytössä ja kotona koliikkinen vauva hoidettavana.