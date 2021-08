Miksi Suomi päätti pikavauhdilla evakuoida myös turvamiehet? – tässä tulevat perustelut

Paikan päältä Afganistanista saadut tiedot muuttivat Suomen arviota Kabulin suurlähetystölle turvallisuuspalveluita tarjonneen yrityksen työntekijöiden turvallisuudesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Näin perustelee sisäministeriön hallitusneuvos Eero Koskenniemi sitä, miksi Suomi päätti evakuoida Afganistanista uutena ryhmänä suurlähetystölle palveluita tarjonneen turva-alan yrityksen työntekijöitä perheineen. Ryhmän koko on yhteensä enintään 83 henkilöä.

– Kun mietimme aikaisemmassa vaiheessa turvatilannetta, ei ollut samaa käsitystä, että edustuston palveluksessa oleviin henkilöihin kohdistuisi niin konkreettista uhkaa, hän sanoo STT:lle.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoo, että kävi yhä ilmeisemmäksi, että hekin ovat vaaran alla.

– Toisaalta sitten meidän oma evakuointioperaatio oli edennyt viime päivinä aika hyvin, että se mahdollisesti sen, että voidaan yrittää saada vielä jonkin verran lisää ihmisiä turvaan. Mutta aikaikkuna on lyhyt, Kaikkonen sanoi puolueensa kesäkokouksessa.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoo, että hänen omaan arvioonsa vaikutti ulkoministeriön tilannearvio siitä, että Suomelle työskennelleiden henkilöiden taustat ovat Talebanin tiedossa, ja henkilöihin kohdistuisi ja mahdollisesti oli jo kohdistunut vaaraa.

Vielä maanantaina turvamiehet eivät olleet evakuoitavien listalla.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson sanoo, että vasemmistoliiton näkemys on ollut se, että Suomen pitää pyrkiä evakuoimaan Suomelle töitä tehneet henkilöt riippumatta siitä, ovatko he olleet suorassa työsuhteessa vai alihankkijoina.

– On hyvä, että evakuointien piirissä olevien ihmisten määrää on pystytty laajentamaan valtioneuvoston päätöksillä. Isossa kuvassa suurin haaste on se, saadaanko riittävän nopeassa aikataulussa ja käytännön turvallisuusongelmat huomioiden kaikki evakuoinnit suoritettua, Andersson sanoi vasemmistoliiton kesäkokouksessa.

Suomi on tehnyt kaksi aiempaa evakuointipäätöstä, ja tiistaina valtioneuvosto päätti, että Suomi evakuoi sittenkin Afganistanista myös turvamiehiä.

Vielä maanantaina ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi, että Suomi ei ole laajentamassa evakuoitavien listaa heihin.

– Emme ole katsoneet mahdolliseksi laajentaa sitä tässä tilanteessa esimerkiksi lähetystön alihankkijoihin tai alihankkijoiden alihankkijoihin, joita on usealla eri sektorilla siellä.

Eilinen päätös koskee Tahiri Protection Risk Management Consulting -yrityksen henkilökunnan lähisuojaryhmiä, jotka vastasivat Suomen suurlähetystön turvallisuudesta. Päätös koskee ryhmissä palvelleita ja Suomelta maahanpääsyä pyytäneitä ryhmänjohtajia, operaatiopäälliköitä, hallintopäälliköitä, kuljettajia sekä suoja- ja turvamiehiä perheineen.

Lisäpäätökset evakuoinneista eivät ole poissuljettuja.

Koskennimen mukaan aiemmin oli jonkinlaisia arvioita siitä, että turva-alan yrityksen työntekijöiden kohdistuu uhkaa, mutta sittemmin on käynyt selväksi se, että heihin kohdistuu selkeää uhkaa.

– Nämä henkilöt ovat näkyviä edustuston palveluksessa olevia henkilöitä. He ovat esiintyneet edustuston henkilökunnan kanssa ja he ajavat esimerkiksi autolla, jossa on Suomi-tunnukset. He ovat konkreettisesti Suomen edustajina.

Aiemmin on käynyt ilmi, että Taleban kohdistaa erilaisia toimia erityisesti niihin, jotka ovat selkeästi olleet ulkomaalaisten palveluksessa.

Valtioneuvosto päätti muutoinkin eilen laajentaa evakuointeja Afganistanista. Suomeen ollaan avustamassa kaikkiaan vajaat 300 ihmistä. Päätökset evakuoinneista tehdään poliittisesti. Koskenniemi ei voi varmuudella sanoa, tuleeko evakuoinneista vielä lisää päätöksiä. Poissuljettua se ei häneen mukaansa ole.

Evakuoinneilla on kiire. Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan Yhdysvallat aikoo pitäytyä suunnitelmassa saada joukkonsa vedettyä Afganistanista elokuun loppuun eli ensi tiistaihin mennessä.

Osa Yhdysvaltain liittolaisista sen sijaan haluaa jatkoaikaa, jota Talebanilta ei äärijärjestön edustajan mukaan ole tulossa.

Julkisuuteen ei ole kerrottu, milloin Suomen pitäisi saada evakuoinnit tehtyä, jos jatkoaikaa ei tule. Koskenniemen mukaan kyse on muutamista päivistä.

Kaikkonen ei kommentoi ollenkaan Suomen käytettävissä olevaa aikaa evakuointeihin.

– En sitä voi kommentoida, voin vain sanoa, että aikaa on todella vähän käytettävissä, hän sanoo.