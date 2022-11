”Miksi tämä asia piti näin julkisuuden kautta riitauttaa?” – Marin kertoo nyt oman näkemyksensä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on hyvin ihmeissään keskustan tämänpäiväisestä ilmoituksesta jarruttaa pitkään vireillä olleen saamelaiskäräjälain uudistuksen etenemistä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Keskusta otti saamelaiskäräjälain asiakirjat pöydälle tänään valtioneuvoston istunnossa, joten asia ei edennytkään eduskunnan käsittelyyn ainakaan vielä. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko ilmoitti asiasta Twitterissä.

Julkisuudessa on nyt käyty sanaharkkaa siitä, oliko sovittu lain viemisestä riitaisena eduskuntaan vai ei. Marinilla on tästä aivan selkeä käsitys.

– Olen tällä viikolla käynyt ministeri Saarikon kanssa useita kertoja tämän kysymyksen läpi. Keskusta on itse asiassa kesästä asti esittänyt yhtenä vaihtoehtona sitä, että tämä viedään eduskuntaan riitaisena, Marin totesi toimittajille eduskunnassa.

Pääministeri arvioi, että keskustan ministerit tulevat todennäköisesti äänestämään lakiesitystä vastaan, ja sama mahdollisuus on myös puolueen kansanedustajilla.

– Se tarkoittaa sitä, että voi olla ettei tälle käräjälaille löydy eduskunnan enemmistöä. Itse tietenkin toivon, että enemmistö olisi edelleen mahdollista muodostaa. Ja me olemme yrittäneet hallituksessa totta kai löytää sellaisen esityksen, kompromissin, että hallitus voisi olla yksimielisesti tämän takana. Mutta on kuitenkin käynyt ilmeiseksi, että sellaista esitystä ei ole mahdollista löytää.

KESKUSTALLA on nyt kaksi päivää perehtyä asioihin. Marin korosti, että esitys on vietävä eduskuntaan ensi viikon torstaina, että se ehditään vielä käsitellä. Pääministeri totesi, että hänellä itsellään on valmius kutsua valtioneuvoston istunto koolle myös viikonloppuna.

Marin kertoi huomanneensa Saarikon tviitin asian pöytäämisestä Slovakian pääministerin vierailun jälkeen. Tviitissä Saarikko myös syytti pääministeriä pelisääntöjen rikkomisesta.

– En saanut selville, miksi tämä asia haluttiin julkisuuden kautta tällä tavalla riitauttaa ja syyttää pelisääntöjen rikkomisesta, kun tässä asiassa oli nimenomaisesti sovittu, että näin menetellään.

Marin sanoi pitävänsä velvollisuutenaan tuoda esitys eduskuntaan ensi viikon aikana. Hän muistutti, että Suomi on saanut YK:n ihmisoikeuskomitealta huomautuksen, ettei asia ole edennyt. Hän totesi, että nykyhallitus on valmistellut lakiesitystä erittäin huolellisesti.

PÄÄMINISTERI vakuutti, että hänellä itsellään ja Saarikolla on kolhuista huolimatta luottamukselliset välit.

– Meidän yhteistyömme on ollut rakentavaa ja hyvää. Itse haluan käsitellä asioita asioina.

Hän totesi kuitenkin, että keskusta on haastanut sovittuja asioita aiemminkin, esimerkiksi arvonnousuveron. Marinin mukaan keskustalla näyttäisi olevan halua riitauttaa muitakin aiempia sopuja.

– Itse olisin toivonut, että asiat, joista esimerkiksi riihen yhteydessä on sovittu, niistä pidetään kiinni. No nyt näitä käydään yhdessä läpi.

Pääministeri kertoi, että ”varjoviisikko” on koolla huomenna käymässä läpi kaikkia vielä vaiheessa olevia lakiesityksiä.

Uutista korjattu kello 16.40. Marin puhui toimittajille eduskunnassa eikä Kesärannassa.