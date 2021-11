Miksi voimakas, vahva ja itsenäinen ärsyttää?

Minut on kasvatettu tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Siihen, että jokainen ihminen on samanarvoinen ja toisia ihmisiä tulee kunnioittaa. Oman mielipiteen uskaltaa sanoa ääneen ja erilaisista mielipiteistä pitää voida keskustella. Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Nainen saa olla, näkyä ja tehdä. Valitettavasti tuntuu, että enää ei olisikaan ihan niin hyväksyttävää näkyä. Emma Haapasaari SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja, Kokkola

Saamme mediasta lukea, kuinka korkeissa viroissa ja isoilla paikoilla olevat naiset ovat pukeutuneet tietyllä tapaa, käyneet kampaajalla, unohtaneet korun, leiponeet. He ovat sanoneet väärin, olleet väärin, tehneet väärin. Urheileva mies on reipas, ennenkin päätöksiä on tehty saunanlauteilla, ennenkin on kommentoitu, remontoitu ja kutsuttu vieraita. Miksi naisten kohdalla tartutaan kaikkeen epäolennaiseen?

Iida Rauhalammin kulttuuricocktailissa Ylellä 30.10. oli hyvä kommentti aiheeseen: ”Hymyilevä nainen on liian pirteä, vakava nainen on tiukkapipo”. Kysyn, miksi ei uutisoitu puhutusta aiheesta vaan epäolennaisesta kuten ilmeestä?

Muutoksen takana on toki median ja tiedotusvälineiden halu hamuta otsikoita, jotka saavat klikkauksia ja paljon lukukertoja. Mutta valitettavasti uskon, että takana on myös asenne. Tietyt otsikot kiinnostavat enemmän kuin toiset, tiettyjä otsikoita luetaan ja kommentoidaan sekä jaetaan enemmän kuin toisia.

Miksi nainen ei voisi olla menestyvä, asiansa osaava, älykäs ammattilainen? Miksi tätä ei haluta tuoda esille? Miksi enemmän halutaan korostaa muuta? Voin kertoa, että toisen menestys ei lähtökohtaisesti ole itseltä pois. Kuka tahansa voi olla pätevä ulkonäöstä, sukupuolesta, iästä, uskonnosta, harrastuksista tai koruista huolimatta. Huulipuna ei imeydy aivoihin ja estä ajattelemasta. Kyse ei ole pelkästään miesten ajatuksista, vaan myös monet naiset kirjottavat samalla lailla toisista naisista. Miksi myös naiset painavat välistä toisiaan alas?

Voitaisiinko vähän vääntää ne asenteet tähän päivään ja tulevaan? Tiukassa on mielikuva yritysjohtajista, virkamiehistä ja esimiehistä. Tiukassa on myös ajatus kotiäidistä, sihteeristä, kaupan kassasta ja siivoojasta. Me elämme jo 2020-lukua! Ei ole väärin olla lasten kanssa kotona – oli se sitten isä tai äiti. Ei ole väärin olla valitsemassaan ammatissa, johtavissa asemissa, vaikuttamassa tai esillä oli sukupuoli mikä tahansa.

Meitä ei haittaa miehet, uskokaa tai älkää. Mutta meitä ärsyttää, kun meitä ärsytetään. Voisiko tulla jo aika jolloin olisi aivan normaalia, että kuka tahansa voi olla mitä tahansa ja kukaan ei nosta siitä turhaa meteliä?

Kirjoittaja on kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Kokkolasta.