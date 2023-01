Miljardisuunnitelma sai poliitikot hykertelemään, mutta perussuomalaiset vaikeni

Norjalainen yhtiö Blastr Green Steel (Blastr) suunnittelee vihreää terästä tuottavan tehtaan sekä integroidun vedyn tuotantolaitoksen perustamista Inkooseen. Rane Aunimo Demokraatti

Monet kärkipoliitikot ehtivätkin jo kommentoida innostuneesti suunnitelmaa. Keskeinen viesti on monella sama kuin ympäristöministeri Maria Ohisalolla: vihreä siirtymä houkuttelee Suomeen isoja investointeja.

Mahtava juttu siis Inkoolle ja koko Suomelle.

JOKAINEN kommentoi tietysti tyylillään ja tavallaan tai on kommentoimatta, mutta silmiinpistävää on, että hehkutus ylitti hallitus-oppositio-rajat ja miksei ylittäisi: hanke on toteutuessaan yksi Suomen historian suurimmista teollisuusinvestoinneista.

Yksi suuri puolue näyttää kuitenkin loistavan poissaolollaan monet ilahduttaneesta uutisesta: perussuomalaiset.

Esimerkiksi puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio keskittyi juhlimaan kokoomuksesta eronneen ja poliittisesti sivuraiteille ajautuneen Wille Rydmanin liittymisellä perussuomalaisiin.

Yhtään enempää ei perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ole asiasta Rydman-kiireiltään ehtinyt avautua.

Itse asiassa kukaan muukaan perussuomalaisten kansanedustaja ei ollut kommentoinut suosimaansa Twitteriin mitään Inkoon hankkeesta tiistai-iltapäivään mennessä.

Hiljaisuuden rikkoi vasta perussuomalaisten kansanedustaja Wilhelm Junnila hieman ennen puoltaneljää kirjoittamalla nihkeästi, että toivottavasti Blastr Green Steel ei ole uusi Sunny Car Center.

HISTORIALLINEN miljardihanke Suomeen ei siis vaikuta kauheasti kiinnostavan perussuomalaisia ja syitä voi vain arvailla.

Vai voiko? Uutisen perusteella kun Suomi näyttääkin houkuttelevalta investointikohteelta ja vieläpä vihreän siirtymän seurauksena.

Mutta hankkeen viesti ei ole se, mitä perussuomalaiset haluaa propagandassaan julistaa.

Ja siitä mistä ei voi puhua, on vaiettava.

Lisätty Wilhelm Junnilan kommentti kello 15.35.