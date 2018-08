Millaisella ehdokasjoukolla eduskuntavaaleihin?

Vaalien kärkipaikan saavuttaminen edellyttää, että meillä on jokaisessa vaalipiirissä ehdokkaina parhaat mahdolliset vetovoimaiset nimet. Henkilökeskeinen vaalijärjestelmämme korostaa vaalien loppusuoran taistoissa henkilöiden keskeistä roolia. Se tulee vaikuttamaan, millaiseksi puolueiden suuruusjärjestys muodostuu. Tämä ratkaisee, kuka pääsee piikkipaikasta hallitusohjelmaneuvotteluja vetämään.

Millaisen ehdokaslistan vaalipiiriimme pitäisi maakunnittain saada rakennettua? Keski-Pohjanmaalta Jutta Urpilaisen johdolla hyviä ehdokasnimiä ovat Petri Partanen, Tiina Isotalus, Emma Haapasaari ja Ari Huuki.

Pohjanmaan maakunnasta Vaasassa vahvoja ehdokasnimiä ovat Matias Mäkynen, Kim Berg, Maria Tolppanen ja Linnea West. Ruotsinkielisiä vahvoja nimiä on ainakin Viktor Kock, Steven Frostdahl ja myös Närpiöstä löytyy hyviä ehdokasnimiä.

Etelä-Pohjanmaalta Seinäjoelta ehdokasnimiä löytyy Harry Wallinin johdolla Tarja Tenkula, Joanna Silver, Tytti Salonranta ja Eetu Lehtola. Maakunnasta Emma Kivikangas Kauhavalta, Jaana Lahtinen Lapualta, Niina Kivinummi Ähtäristä, Eila Koskinen Alavudelta, Johanna Reinilä Ilmajoelta, Martti Alakoski Kurikasta, Kari Häggblom Kaskisista vai yllätysnimi Kauhajoelta?

Tästä porukasta on löydettävissä voitontahtoinen joukkue, jolla kolme edustajanpaikkaa kyetään saavuttamaan.

Kansalaisissa on nyt suuri muutostahto Sipilän hallituksen ylimieliselle ja eriarvoistavalle politiikalle. Muutos politiikan sisältöön saadaan aikaan vain sosialidemokraattien toimesta. Äänestäjät tiedostavat tämän ja odottavat meiltä selkeitä linjauksia politiikan sisältökysymyksiin. Perustyö on tehtävä huolellisesti ja uskottavalla tavalla. Kukaan ei voi toki ennustaa mikä on se kuuma kysymys, joka aina yleensä vaaliviikolla kiihkeänä keskusteluna käy ja joka liikkuvia äänestäjiä juoksuttaa.

Puolueilta vaaditaan selkeitä vastauksia ja linjauksia ainakin ilmastopolitiikasta, koulutuksesta ja laajemminkin osaamispanostuksista. Kansalaisia kiinnostaa, miten sotekysymys ratkaistaan ja myös maahanmuuttopolitiikka saanee uusia sytykkeitä Ruotsin tilanteesta. Myös sosiaaliturvan uudistamiseen on oltava selvät vastaukset, ettei tule uutta sote-sotkua. Verotuksen oikeudenmukaisuus ja perhepolitiikka näillä lasten syntymämäärillä vaativat ratkaisuja. Eriarvoistumisen kehä on katkaistava ja työelämäkysymyksistä kehittämistä edellyttävät muutkin kuin paikallinen sopiminen. Aluepolitiikan sisällöstä kaupunkipolitiikan kehittäminen on nostettava keskiöön.

Elämme niin nopean muutoksen aikaa, että äänestäjät pitää kyetä vakuuttamaan, että kykenemme hallitusti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti viemään läpi tätä muutosta. Ihmisten pitää selvitä arjessa ilman peikkoa pärjäämisestä. Turvaverkko on oltava sellaisessa kunnossa, ettei kukaan sujahda siitä huomaamatta läpi.

Kirjoittaja on maakuntaneuvos Seinäjoelta.