Minister Junnila fördömde Förintelsen

Junnila skrev under torsdagen tvåspråkigt på finska och engelska att han fördömer Förintelsen, antisemitismen och alla antisemitiska handlingar helt och hållet.

Haluan täydentää aikaisempia lausuntojani: toivottavasti kaikille on selvää, että tuomitsen holokaustin, antisemitismin ja kaikki antisemitistiset teot jyrkästi ja ehdottomasti.

I condemn holocaust, antisemitism and all antisemitic acts completely.

– Vilhelm Junnila (@vilhelmjunnila) June 22, 2023