Ministeri ärähti eduskunnassa: ”Katsokaa myös peiliin, myöntäkää tosiasiat”

Eduskunnassa aloitettiin eilen tulevan vuoden budjetin käsittely. Aamupäivällä tänään salissa on keskusteltu ulkoministeriön pääluokassa olevista asioista. Rane Aunimo Demokraatti

Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén hyökkäsi hallitusta vastaan kehitysyhteistyörahoista. Hänen mukaansa hallituksen teot ja puheet ovat ristiriidassa.

– Samaan aikaan kun tarve kehitysyhteistyölle maailmalla kasvaa, hallituksen budjettiesityksen myötä Suomen tavoite 0,7 prosentista lipuu yhä kauemmas ja tippuu nyt alle puolen prosentin. Lisäksi hallitus on päättänyt 35 miljoonan kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksesta vuodelle 2023. Eikö hallitus ole huomioinut ulkoasiainvaliokunnan yksimielistä huolta siitä, että tämä suunta saattaa olla haitallinen Suomen turvallisuusneuvosto-kampanjalle? Kokoomuslaisten kehitysministerien johdolla, silloisen ministeri Virolaisen johdolla, käynnistettiin tiekarttavalmistelu kohti 0,7 prosentin sitoumusta. Mitä tälle on tapahtunut, kuka on keskeyttänyt tiekarttavalmistelun?

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) vastasi Sirénille silmin nähden turhautuneena.